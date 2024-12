Tentato omicidio a Castel Volturno, 15enne egiziano accoltellato per una sigaretta: fermati 4 minorenni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Quattro minorenni sono stati fermati per il tentato omicidio di Castel Volturno, in cui un 15enne egiziano è stato colpito con dodici coltellate per una sigaretta non data. Tre minori italiani di età compresa tra i 15 e i 17 anni sono stati arrestati, mentre un quarto è stato individuato e fermato, ma il suo fermo deve essere ora convalidato.

Fermati 4 minorenni per il tentato omicidio a Castel Volturno

Per il tentato omicidio del 15enne egiziano a Castel Volturno, avvenuto lo scorso 6 ottobre, erano stati arrestati nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato tre minori italiani, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, mentre un quarto è stato individuato e fermato su ordine della Procura dei Minori di Napoli nelle scorse ore, ma il suo fermo deve essere ora convalidato.

Tutti e quattro – riporta l’agenzia ANSA – sono incensurati, così come la vittima.

Il tentato omicidio del 15enne egiziano è avvenuto a Castel Volturno il 6 ottobre del 2024.

Niente matrice razziale alla base del tentato omicidio

Alla base della violenta aggressione a Castel Volturno non ci sarebbe una matrice razziale. Questa motivazione non è emersa dalle indagini portate avanti dai poliziotti del Commissariato di Castel Volturno guidati da Pasquale Lamitella.

La specifica aggravante prevista dalla legge, alla luce di ciò, non è stata contestata.

Perché è stato accoltellato il 15enne egiziano

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ANSA, alla quale sono giunti gli investigatori anche grazie al contribuito delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, il gruppo di italiani si è avvicinato al ragazzo egiziano, che era con altri due coetanei, sempre stranieri.

Il gruppo gli ha chiesto qualcosa, forse una sigaretta, e al suo rifiuto gli aggressori si sono avventati contro la vittima, colpendolo con il coltello per dodici volte.

Nessuno dei ragazzi arrestati ha fornito uno spiegazione dell’aggressione avvenuta a Castel Volturno, nella provincia di Caserta.

Gli inquirenti che indagano sul caso stanno ancora cercando di capire chi ha materialmente colpito il 15enne (se uno o più dei ragazzi arrestati) e se siano state utilizzate più armi.