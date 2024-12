Bimbo e genitori morti a Firenze, forse intossicati dal monossido di carbonio: ricoverata l'altra figlia

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tragedia vicino Firenze. Un bimbo e i suoi genitori sono stati trovati morti in una casa a San Felice a Ema, frazione alle porte del capoluogo toscano. Sarebbero deceduti intossicati dal monossido di carbonio. L’altra figlia sarebbe ricoverata all’ospedale pediatrico Meyer.

Famiglia trovata morta

Due adulti e un bambino sono stati trovati morti in una villetta a San Felice a Ema, una frazione vicino Firenze tra Poggio Imperiale e il Galluzzo.

L’altra figlia sarebbe stata trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer.

Secondo Ansa, nella villetta vivrebbero due famiglie.

L’ipotesi del monossido di carbonio

L’ipotesi principale è che uno dei bambini e i genitori siano morti intossicati dal monossido di carbonio.

Per questo motivo, riporta Il Corriere della Sera, i vigili del fuoco di Firenze avrebbero ritardato l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto, oltre ai pompieri con il nucleo Nbcr, anche la polizia (con la scientifica), il 118 e i carabinieri.

Cos’è il monossido di carbonio

Il monossido di carbonio (CO) è un gas difficile da riconoscere perché è:

indolore

incolore

Viene emesso dalle sigarette durante la combustione di tabacco e carta, ma anche da motori a benzina, fornelli, stufe, generatori, lampade a gas, carbone o legno.

L’accumulo di monossido di carbonio in spazi chiusi può causare la morte per avvelenamento in poco tempo: alti livelli di monossido di carbonio nel sangue, spiega Humanitas, portano al danneggiamento cellulare dell’organismo.

I sintomi per accorgersi della presenza di monossido di carbonio sono:

mal di testa

vertigini

debolezza

nausea

vomito

dolori al petto

stato confusionale

Notizia in aggiornamento…