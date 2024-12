Igor Kirillov morto in un attentato a Mosca, ucciso da una bomba su uno scooter elettrico: chi era il generale

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Igor Kirillov è morto, vittima di un attentato a Mosca. Era il capo del dipartimento per le armi nucleari e chimiche delle forze armate russe. Fonti vicine alle forze di sicurezza del Cremlino spiegano che, a seguito dell’esplosione di uno scooter, il militare è deceduto. Morto anche il suo vice. Kirillov era stato oggetto di sanzioni da parte della Gran Bretagna e degli Stati Uniti per aver presumibilmente utilizzato armi chimiche sul campo di battaglia in Ucraina. L’azione è stata rivendicata dai servizi di sicurezza dell’Ucraina (Sbu).

Igor Kirillov e il suo vice morti in un attentato a Mosca: bomba nello scooter elettrico

L’attentato è stato pianificato in viale Ryazansky, nel sud-est di Mosca. Sul posto sono stati inviati gli investigatori e sono in corso le indagini per capire nel dettaglio cosa sia successo.

Secondo le prime ricostruzioni e le prime immagini pubblicate dai media russi, l’ingresso dell’edificio in cui è stato fatto esplodere il mezzo è stato gravemente danneggiato e le finestre di diversi appartamenti sono andate in frantumi a causa della detonazione dell’ordigno collocato nello scooter elettrico.

Igor Kirillov

“La detonazione – spiegano i media russi – avrebbe potuto essere effettuata a distanza. Presumibilmente, l’attentatore o il suo complice non potevano nemmeno trovarsi nel raggio visivo, ma avrebbero potuto avere accesso alla telecamera d’ingresso, come hanno fatto molti residenti del complesso residenziale”.

La rivendicazione ucraina

I servizi di sicurezza dell’Ucraina (Sbu) hanno rivendicato l’uccisione di Igor Kirillov. Secondo la stessa fonte di sicurezza, “l’eliminazione del capo delle truppe di difesa dalle radiazioni, chimiche e biologiche delle forze armate russe è stata un’operazione speciale dell’Sbu”.

Chi era Kirillov

Igor Kirillov aveva 54 anni e ricopriva la carica da capo del dipartimento per le armi nucleari e chimiche dal 2017. Ha preso parte alla creazione e all’adozione del sistema lanciafiamme pesante TOS-2 “Tosochka“.

Il militare ha preso parte anche alla lotta contro la pandemia di coronavirus. Era nell’elenco delle sanzioni per aver partecipato all’SVO.

Nel marzo 2022, Kirillov fu protagonista di una presentazione al Ministero della Difesa, dalla quale trapelò che i laboratori biologici del Pentagono in Ucraina stavano lavorando su progetti per diffondere armi biologiche in Russia usando pipistrelli e uccelli.

Come prova menzionò documenti del ministero della Salute ucraino con istruzioni su come distruggere i microrganismi patogeni.