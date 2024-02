Omicidio Pierina Paganelli sempre più nebuloso: i sospetti del figlio Giuliano Saponi dopo lo strano incidente

Il figlio di Pierina Paganelli, Giuliano Saponi, è convinto che presto potrebbe arrivare la soluzione dell’omicidio nel quale ha perso la vita sua madre. Lo ha detto più volte, e anche alla luce dell’allontanamento della moglie Manuela Bianchi mantiene il punto. Le indagini sul giallo di via del Ciclamino 31 sono ancora in corso, e altrettanto in corso sono gli accertamenti sull’eventuale collegamento tra i fatti del 3 ottobre e l’incidente del mese di maggio.

Parla il figlio di Pierina Paganelli

Ascoltato da ‘Giallo’, Giuliano Saponi è ritornato sull’identità dell’assassino di sua madre. In questo momento vive solo nell’appartamento di via del Ciclamino 31, senza la moglie Manuela Bianchi che tra gennaio e febbraio 2024 si è allontanata dalla palazzina.

“Io mi sento al sicuro in casa”, ha detto Giuliano Saponi dopo la pausa presa dalla moglie, ma non è tutto.

Fonte foto: ANSA Il figlio di Pierina Paganelli, Giuliano Saponi, è convinto che gli inquirenti siano prossimi alla scoperta dell’assassino di sua madre

“Presto sapremo chi è l’assassino“, tuona Giuliano Saponi al settimanale ‘Giallo’, e lui sembra avere una sua opinione.

“Ho i miei pensieri”, dice, e continua: “Vedremo se saranno confermati o meno”.

Le altre intuizioni di Giuliano Saponi

Non è passato molto tempo da quando Manuela Bianchi, moglie di Giuliano Saponi nonché nuora di Pierina Paganelli, è diventata bersaglio di odiatori anonimi che le lasciano scritte ingiuriose sulla porta e le inviano lettere minatorie.

A proposito di queste ultime, Giuliano Saponi si dice convinto che la mano dietro quei caratteri recapitati all’indirizzo del loro appartamento sia di “una persona molto anziana”, per via del “linguaggio che usa” in quanto “io ’emerito’ non lo scriverei a nessuno”.

L’incidente collegato con l’omicidio?

Gli inquirenti, intanto, sono al lavoro per stabilire se tra l’incidente di cui Giuliano Saponi è stato vittima il 7 maggio 2023 e l’omicidio della madre ci sia un collegamento.

Saponi ha sempre respinto questa tesi, ma gli investigatori mantengono ancora il massimo riserbo. Per il momento nel caso Paganelli non ci sono indagati, ma aumentano le tensioni tra i vari protagonisti: Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, ha puntato il dito contro Manuela Bianchi per alcune affermazioni rilasciate in televisione: “Non le parlo, deve chiedermi scusa”, ha detto.