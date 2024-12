Simon Hunt Ceo di Campari dopo le dimissioni di Matteo Fantacchiotti: chi è il nuovo amministratore delegato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Simon Hunt è il nuovo Ceo di Campari, dopo le dimissioni del precedente amministratore delegato Matteo Fantacchiotti arrivate nel mese di settembre del 2024. A renderlo noto è stato il gruppo attraverso un comunicato in cui si chiarisce che Hunt subentrerà agli attuali co-Ceo ad interim Paolo Marchesini (Chief financial and operating officer) e Fabio Di Fede (Chief Legal and M&A Officer).

Chi è Simon Hunt, ceo di Campari

Simon Hunt ha iniziato la sua carriera in Diageo. Spiccano, nel corso della sua carriera, i 14 anni trascorsi in William Grant&Sons, dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di ad dal 2016 al 2020. Nel 2022 Hunt è stato nominato Ceo di Catalyst Spirits.

Nel comunicato del gruppo Campari si sottolinea che Simon Hunt ha “oltre 30 anni di esperienza nei premium spirit” (…) e ha “un’ampia competenza nei mercati internazionali, in particolare nel mercato strategico degli Usa, così come nei mercati emergenti”.

Fonte foto: ANSA

Dopo le dimissioni di Matteo Fantacchiotti a settembre 2024, con un comunicato pubblicato nella mattinata di mercoledì 4 dicembre, Campari ha annunciato la nomina di Simon Hunt come nuovo amministratore delegato del gruppo.

Il commento del presidente di Campari Luca Garavoglia

Nella nota pubblicata da Campari è presente anche il commento del presidente Luca Garavoglia, che si è detto “lieto” di dare il benvenuto a Simon Hunt e ha sottolineato la sua “ampia e comprovata esperienza nel settore, insieme alla sua leadership nella costruzione e nello sviluppo dei marchi premium a livello globale”.

Garavoglia si è detto convinto che il gruppo Campari raggiungerà nuovi traguardi grazie “alle competenze, la personalità, l’energia, la leadership e la determinazione” del nuovo Chief Executive Officer del gruppo.

Le parole di Simon Hunt, nuovo Ceo di Campari

“Onorato ed entusiasta“. Così si sente Simon Hunt dopo la nomina a nuovo Chief Executive Officer di Campari, che per lui rappresenta una “grande opportunità”.

“Ho sempre nutrito grande stima per Campari Group per la sua storia unica, il solido portafoglio di brand iconici, la cultura aziendale, la continua sovraperformance e l’eccezionale storia di crescita”, ha detto ancora il nuovo ad nel comunicato pubblicato dal gruppo Campari nella mattinata di mercoledì 4 dicembre 2024, in seguito alle dimissioni di Matteo Fantacchiotti arrivate a settembre.