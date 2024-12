Madre di Eminem morta a 69 anni per un tumore: chi era Debbie Nelson, denigrata dal figlio in diverse canzoni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morta la madre di Eminem, Debbie Nelson, all’età di 69 anni. Da tempo combatteva contro un cancro ai polmoni. Non è ancora stata comunicata in maniera ufficiale la causa della morte, ma potrebbe essere collegata proprio alla malattia. Debbie Nelson era nota al pubblico soprattutto per il difficile rapporto con il figlio. Eminem, infatti, non ha mai fatto mistero della sua infanzia complicata e, tra film e brani, ha raccontato diversi momenti della loro relazione. La donna arrivò anche a denunciare il figlio per diffamazione, mentre nel libro “Mio figlio Marshall, mio figlio Eminem” cercò di rievocare anche i momenti felici insieme, quelli che il rapper non ha mai raccontato.

Alcuni anni fa le era stato diagnosticato un tumore. Si stava sottoponendo a cure, ma la causa del decesso (non ancora confermata al pubblico) potrebbe essere il cancro ai polmoni contro il quale combatteva.

A dare notizia della morte di Debbie Nelson non è stato Eminem, ma il suo rappresentante, Dennis Dennehy, che ha inviato ai giornali un’email con la triste comunicazione.

Chi era la madre di Eminem

Debbie Nelson era nata nel 1955, in Kansas, all’interno di una base militare. La vita della donna non è stata facile, e fin da piccola si è fatta carico della famiglia.

Dai suoi scritti emerge che, fin dall’età di 11 anni, andava in cerca di cibo per i suoi quattro fratelli e sorelle, essendo la maggiore.

Come sua madre, anche Debbie ha avuto un figlio in giovane età: Marshall Bruce Mathers III, noto al mondo come Eminem.

Il difficile rapporto con il figlio

Il rapporto con Eminem non è mai stato facile, e il pubblico ne ha avuto un assaggio in diverse occasioni, non solo attraverso i testi del rapper, ma anche nel film cult 8 Mile.

Eminem ha parlato della sua relazione con la madre in varie interviste, talk show e programmi radiofonici. Affermazioni forti, che la donna ha definito diffamatorie, al punto da intentare un processo per 11 milioni di dollari contro il figlio.

Nel tentativo di chiarire le informazioni pubbliche, Debbie Nelson ha scritto un libro in cui ricostruisce il proprio passato e l’infanzia di Eminem, anche con episodi felici. Poi, nel 2013, le scuse nel brano Headlights, nel quale il rapper scrive: “Ci sono andato a testa bassa, senza mai pensare a chi le mie parole hanno ferito/Probabilmente mia madre è stata la più colpita”.

Ora Eminem sta per diventare nonno e, ancora una volta, ha chiesto scusa, questa volta alla figlia, per la sua vita senza regole.