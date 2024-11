Madre e figlio investiti da un'auto a San Giovanni in Marignano: passeggino resta incastrato nel cofano

Una mamma quarantenne e suo figlio di due anni e mezzo sono stati investiti da un’auto nella mattinata di sabato 30 novembre. L’incidente è avvenuto nel centro del comune di San Giovanni in Marignano (Rimini). Alla guida del veicolo c’era un uomo di 24 anni che si è fermato a prestare soccorso. Madre e bimbo sono stati ricoverati, ma, fortunatamente, non sono in pericolo di vita né in condizioni critiche.

San Giovanni in Marignano (Rimini), madre e figlio investiti

La donna e il suo piccino, secondo quanto raccontato dal quotidiano Il Resto del Carlino, stavano tranquillamente passeggiando nel centro del paese.

La madre stava spingendo il passeggino. Pare che il bimbo non si trovasse però all’interno della carrozzina al momento in cui si è verificato l’incidente.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Cerchiata in rosso la zona in cui si è verificato l’incidente

Fatto sta che a un certo punto, la 40enne e il figlio, mentre stavano attraversando la strada in via Vittorio Veneto, sono stati travolti da una vettura, una vecchia Renault grigia. Sono finiti a terra sull’asfalto a causa dell’impatto. Il passeggino è invece rimasto incastrato nel cofano del mezzo.

L’incidente e i soccorsi

Il 24enne di origine straniere che era al volante dell’auto si è fermato e ha prestato soccorso. Nel frattempo sono stati avvisati i sanitari che si sono precipitati sul luogo dell’incidente.

La donna è stata caricata in ambulanza e portata al pronto soccorso dell’ospedale Ceccarini di Riccione per via di un presunto trauma che le avrebbe provocato la caduta.

Non ha mai perso coscienza ed è sempre rimasta vigile. Al momento si trova ricoverata, ma non in condizioni critiche.

Il bimbo, miracolosamente, è rimasto illeso. Subito è stato raggiunto dal padre e da altri familiari. Il piccolo è poi stato portato in ospedale a scopo precauzionale per escludere eventuali complicazioni.

I rilievi e gli accertamenti

Il 24enne alla guida della Renault è stato identificato dagli agenti della polizia locale di San Giovanni in Marignano (Rimini), che hanno svolto i rilievi e gli accertamenti per chiarire esattamente la dinamica dell’incidente.