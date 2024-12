Asteroide 2020 XR potenzialmente pericoloso passa vicino alla Terra, quando e come osservare il corpo celeste

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Mercoledì 4 dicembre alle 6:27 ora italiana, l’asteroide 2020 XR, classificato come “potenzialmente pericoloso” transiterà vicino alla Terra, raggiungendo una distanza minima di circa 2,2 milioni di chilometri, equivalente a 5,7 volte la distanza media tra il nostro pianeta e la Luna. Scoperto il 4 dicembre 2020 dal progetto Pan-STARRS, l’asteroide ha un diametro stimato tra 290 e 650 metri, rendendolo un oggetto di grande interesse per la comunità scientifica e gli appassionati.

Un asteroide si sta avvicinando alla Terra

Classificato come “potenzialmente pericoloso” secondo i criteri della Nasa, 2020 XR non rappresenta alcuna minaccia per il nostro pianeta durante questo passaggio.

La designazione si applica a tutti gli asteroidi con un diametro superiore a 140 metri che possono avvicinarsi a meno di 7,5 milioni di chilometri dall’orbita terrestre.

La Nasa ha classificato l’asteroide 2020 XR come “potenzialmente pericoloso”

Sebbene l’evento non comporti rischi, è un’opportunità preziosa per studiare le caratteristiche e le traiettorie di questi corpi celesti.

Come osservare 2020 XR

L’asteroide 2020 XR non sarà visibile a occhio nudo, ma potrà essere osservato tramite il Virtual Telescope Project.

La diretta streaming, guidata dall’astrofisico Gianluca Masi, è iniziata martedì 3 dicembre, alle 19:30 sul canale YouTube ufficiale del progetto.

Grazie a telescopi robotizzati situati a Manciano (Grosseto), in un’area con cielo particolarmente limpido, sarà possibile seguire il passaggio in tempo reale, con spiegazioni scientifiche dettagliate.

Insomma, si tratta di un’occasione per esplorare il cosmo, comodamente da casa.

Perché è importante osservare gli asteroidi

Lo studio degli asteroidi come 2020 XR è cruciale per la difesa planetaria e la comprensione delle dinamiche del nostro sistema solare.

Eventi simili forniscono dati fondamentali per valutare le potenziali minacce future e pianificare strategie di mitigazione.

A gennaio 2023, l’asteroide 2023 BU “sfiorò” la Terra passando a circa 3.500 chilometri dalla superficie del nostro pianeta.

Nonostante la sicurezza garantita per questo passaggio, 2020 XR ricorda l’importanza di monitorare costantemente il cielo, un compito che gli osservatori e i progetti scientifici come il Virtual Telescope svolgono con dedizione.