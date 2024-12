L'influenza minaccia il Natale, i consigli di Bassetti: quando ci sarà il picco, come curarsi e cosa non fare

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Natale a rischio influenza. Con le feste in arrivo, si avvicina anche il picco dell’influenza stagionale che ha già raggiunto 2 milioni di casi: i consigli di Matteo Bassetti per gestirla.

Si avvicina il picco dell’influenza, sarà sotto Natale

L’influenza stagionale ha già colpito 2 milioni di persone in Italia. Il virus, che si diffonde con l’aumento delle ore passate al chiuso e l’indebolimento del nostro sistema immunitario dovuto al freddo, è vicino al suo picco.

Questo significa che il numero di malati aumenterà proprio durante le festività natalizie, anche in corrispondenza dei raduni di parenti, amici e colleghi di lavoro per gli auguri.

Matteo Bassetti, Professore associato di Malattie Infettive a Genova, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook alcuni consigli su come gestire la malattia e i virus che la causano.

I consiglio di Bassetti su come gestire l’influenza

Bassetti ha specificato per prima cosa che sono in circolazione diversi virus oltre a quello dell’influenza. C’è il SarsCov2, quello responsabile del Covid-19, ma anche l’adenovirus e il rhinovirus.

“Ricordati che dall’influenza si guarisce in una settimana con gli antibiotici e in sette giorni senza antibiotici” dice uno dei consigli, ironici, di Bassetti, che sottolinea come non sia necessaria una terapia aggressiva per questo tipo di malattia.

Fonte foto: ANSA Vaccini contro influenza e Covid-19

Il virologo consiglia anche di utilizzare i farmaci per i sintomi dell’influenza, come il paracetamolo, soltanto nel caso in cui la febbre dovesse superare i 38 gradi.

C’è ancora tempo per vaccinarsi

Bassetti ha poi tenuto a ricordare che, anche se l’ondata di influenza stagionale è già cominciata, c’è ancora tempo per fare il vaccino contro i virus più comuni di quest’anno.

Perché gli anticorpi inizino a funzionare bene dopo il vaccino, scrive Bassetti, bisogna attendere soltanto 2 settimane, quindi un’iniezione fatta agli inizi di dicembre potrebbe proteggere già a partire dalle feste natalizie.

“Quest’anno si è assistito a un incremento di persone vaccinate per l’influenza in Italia: meno male!” ha scritto il virologo in conclusione al suo consiglio pubblicato sui propri profili social.