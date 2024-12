Cos'è Spotify Wrapped 2024 e quando esce la colonna sonora dell'anno degli utenti: cosa c'è da sapere

Anche quest’anno l’attesa per Spotify Wrapped 2024 è tanta. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, Spotify celebra le abitudini musicali dei suoi utenti con un riepilogo personalizzato di canzoni, artisti e podcast più ascoltati. Ma cosa dobbiamo aspettarci e quando sarà disponibile la funzione che si attiva a dicembre inoltrato?

Cos’è Spotify Wrapped 2024

Spotify Wrapped è una funzione che offre agli utenti una panoramica dettagliata della loro attività musicale sull’app durante l’anno.

Introdotta nel 2017, analizza i dati di ascolto da gennaio fino ai primi di novembre, creando un riassunto completo e interattivo.

Il Wrapped di quest’anno introdurrà inoltre nuove funzionalità, come “I messaggi dei tuoi artisti”, che consentirà agli utenti di vedere videomessaggi personalizzati da parte dei musicisti più ascoltati.

Fonte foto: Getty Images

Cresce l’attesa per Spotify Wrapped 2024

Gli utenti ricevono statistiche personalizzate, tra cui:

Artisti e brani più ascoltati.

Generi preferiti.

Numero totale di minuti di ascolto.

Classifiche dei podcast più seguiti.

Quando uscirà Wrapped 2024

Sebbene Spotify non abbia comunicato una data ufficiale, l’uscita di Wrapped è solitamente prevista per i primi giorni di dicembre, anche se nel 2023 fu anticipata al 29 novembre.

Per il 2024, le indiscrezioni puntano a mercoledì 4 dicembre.

A fine novembre Spotify ha pubblicato sui suoi canali social il messaggio: “Manca davvero poco”.

Gli utenti possono prepararsi aggiornando l’app per accedere al Wrapped appena sarà disponibile.

Consigli utili

Quando Wrapped sarà rilasciato, apparirà una sezione dedicata all’interno dell’app, accompagnata da grafiche colorate e interattive che gli utenti potranno condividere sui social. Inoltre, Spotify creerà una playlist con i brani più ascoltati, offrendo l’opportunità di rivivere l’anno musicale.

Spotify raccomanda di mantenere l’app aggiornata: “Se non aggiorni manualmente l’app, potresti perdere alcune delle nuove funzionalità”.

Non resta che attendere per scoprire quale sarà la colonna sonora personale del 2024, un modo unico per concludere l’anno in musica e ormai una tradizione per milioni di persone in tutto il mondo.

A fine 2021 Spotify, comunicando i dati globali dell’anno che stava per terminare, sancì il successo mondiale del Maneskin.