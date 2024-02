Omicidio Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci contro Manuela Bianchi: "Non le parlo, voglio le sue scuse"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Gli aggiornamenti sull’omicidio di Pierina Paganelli continuano, ma non per gli sviluppi delle indagini: a favore di telecamera si assiste al continuo ridimensionamento dei rapporti tra i sospettati, tra i parenti più o meno stretti dell’ex infermiera 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 e i vicini di casa.

Tra questi ultimi Valeria Bartolucci rompe il silenzio alle telecamere di ‘Quarto Grado’ e racconta le frizioni con Manuela Bianchi. La nuora di Pierina Paganelli, ricordiamo, recentemente ha lasciato la palazzina di via del Ciclamino 31, a Rimini, per le tensioni scoppiate tra i condomini e i vicini a seguito del fatto di sangue. Tensioni che riguardano inevitabilmente Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva nonché dirimpettaia della famiglia Bianchi-Saponi. Tra Manuela Bianchi e Dassilva, ricordiamo, c’è stata una breve relazione extraconiugale.

A tal proposito Valeria Bartolucci dice: “Hai intrattenuto una relazione col tuo vicino di casa? Ne conosci la moglie? Ecco, con la stessa solerzia con cui ti spendi a raccontarlo in televisione, anche con meno solerzia puoi attraversare quei 2 metri di corridoio e dirmi: ‘Guarda, Valeria, ti devo delle scuse‘”. Oggi Valeria non rivolge parola né saluto alla vicina. “Una settimana e mezzo fa l’ho incontrata mentre usciva, stava per dirmi qualcosa ma le ho fatto cenno di fare silenzio”.