Neonato lasciato per terra al concerto di Taylor Swift, la foto choc diventa virale: polemica sui social

Indignazione e polemiche dopo un concerto della cantante Taylor Swift a Parigi, durante il quale è stata scattata una foto choc di un neonato lasciato a terra che ha velocemente fatto il giro del web, diventando virale sui social.

Il concerto di Taylor Swift

Lo scorso venerdì 10 maggio si è tenuta la seconda delle quattro serate in cui la cantante statunitense Taylor Swift si è esibita all’Arena La Défense di Parigi, nel corso del suo “Eras Tour”.

Migliaia di persone hanno partecipato all’evento, entusiasti per una delle artiste più importanti dell’attuale panorama musicale internazionale. Ma una persona presente è stato a un certo punto distratto da qualcosa: un neonato, poggiato a terra.

Fonte foto: IPA Taylor Swift durante il concerto nel quale una persona ha notato un neonato poggiato a terra, scattando una foto diventata virale sui social

La persona avrebbe poi inviato la foto all’utente di X @jacnights13, che quindi per primo ha condiviso lo scatto ricevuto sul proprio smartphone, insieme alla didascalia: “Non per essere una di quelle persone, ma sinceramente chiamerei la sicurezza se vedessi un bambino nel PIT perché lì NON è sicuro”. Per chiarezza, nei concerti, con “PIT Area” si identifica un’area di fronte al palco solitamente dedicata a un ristretto numero di spettatori.

La foto choc del neonato virale sui social

La foto, nella quale si vede il neonato nella culla e, in piedi di fronte, le gambe di quello che potrebbe essere un genitore, ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale e scatenando una marea di polemiche sul fatto che sia stato ammesso un neonato a un concerto.

Proprio sul sito del locale parigino poi, è presente un avvertimento per casi di questo tipo, nel quale lo staff de La Défense Arena “sconsiglia di portare bambini di età inferiore a 4 anni, anche se accompagnati, soprattutto a causa del volume elevato”.

Molti commenti si soffermano infatti sia sul pericolo per la salute del neonato che sull’incoscienza dei genitori: “Essendo mamma di un neonato, non posso proprio immaginare di vederli partecipare a un concerto. Capisco che i baby sitter siano difficili da trovare, ma se avessi davvero bisogno di portarli non dovresti essere nel PIT, e il bambino dovrebbe indossare protezioni per le orecchie”, ha twittato una donna.

I chiarimenti dell’organizzazione

In seguito alle polemiche, un rappresentante dell’Arena La Défense ha dichiarato che “i termini e le condizioni generali di vendita stabiliscono che tutti i minorenni (senza alcun limite di età) in possesso di un biglietto per un concerto all’arena La Défense di Parigi debbano essere accompagnati da un adulto”.

“I minori di 18 anni – ha poi proseguito il portavoce – rimangono sotto la responsabilità del loro tutore legale, secondo la politica della sede. Per gli spettatori con un bambino piccolo sul pavimento è stata proposta una disposizione alternativa dei posti, ma rifiutata dai possessori del biglietto”.

La questione, soprattutto negli Stati Uniti, ha portato all’apertura di un dibattito per capire fino a quando si è troppo giovani per partecipare a un concerto, dato che le regole in materia possono variare da promotore a promotore, da sede a sede e da Paese a Paese.