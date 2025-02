Carlo Conti a Sanremo 2025 non inviterebbe Elon Musk: "Cosa avrebbe da dire?", e la sala stampa applaude

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nel corso della conferenza stampa che precede la seconda serata del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha chiarito che non accetterebbe di invitare Elon Musk come super ospite all’Ariston. “Non avrebbe avuto niente di interessante da dire”: queste le parole del direttore artistico, che ha invece velatamente invitato Maria De Filippi a raggiungerlo sul palco “quando vuole”.

Sanremo 2025, Carlo Conti sul CEO di Tesla: “Non vorrei un colpo del genere”

Durante la conferenza stampa che precede la seconda serata di Sanremo 2025, Carlo Conti ha risposto a diversi interrogativi.

Tra le varie domande anche quella, provocatoria, del giornalista Enrico Lucci, che ha chiesto informazioni sulla possibile presenza di Elon Musk sul palco dell’Ariston.

Fonte foto: ANSA

Conti sul palco dell’Ariston durante la prima serata del Festival

L’inviato di Striscia, nel corso della conferenza del 12 febbraio, ha chiesto al conduttore se accetterebbe o meno presenza del CEO di Testa alla 75esima edizione del Festival.

“Sinceramente, non mi interessa un colpo a effetto del genere”, ha chiarito Conti.

Musk al Festival “non avrebbe avuto niente da dire”

Carlo Conti ne è certo: l’eventuale presenza di Elon Musk sul palco dell’Ariston non avrebbe apportato alcun valore al Festival.

Dure le parole del direttore artistico di Sanremo 2025: “Sul palco di Saremo avrebbe qualcosa di interessante da dire? No. Lo conosco? No. È un mio amico? No. Quindi perché dovrebbe salire sul palco?”.

Le sue affermazioni hanno avuto, come reazione, l’applauso della sala stampa.

Conti ha anche aggiunto di non avere alcun interesse a ricevere Musk al Festival. A chi gli ha fatto notare che la presenza del CEO avrebbe potuto apportare nuovi ascolti, il conduttore ha risposto con un diretto: “A me non interessa”.

In merito alla possibile partecipazione di Maria De Filippi al Festival, invece, Conti non ha confermato né smentito.

“Essendo mia sorella, può venire quando vuole”, ha affermato, senza però confermare la notizia, circolata nelle ultime ore, di un rifiuto da parte della conduttrice.

Chiarimenti sul blackout audio

Il direttore artistico è intervenuto anche in merito al blackout audio di 23 secondi che si è verificato durante la prima serata, a inizio puntata.

Dopo aver confermato che l’audio in studio era presente, ha scherzato tirando in ballo il CEO di Starlink.

“Sarà stato un problema di satelliti. Elon Musk! Sarà stato Elon Musk”, ha ironizzato Carlo Conti.

Sulla vicenda è intervenuto, con dei chiarimenti, Claudio Fasulo, vicedirettore del Prime Time, spiegando che il problema si è originato a causa di un guasto tecnico a un processore.