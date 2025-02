Maria De Filippi ha detto no a Carlo Conti per Sanremo 2025: le voci sul rifiuto della conduttrice Mediaset

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Maria De Filippi avrebbe rifiutato l’invito di Carlo Conti a partecipare al Festival di Sanremo 2025. L’indiscrezione, non confermata, avrebbe poi fatto virare il conduttore verso altri grandi nomi della tv, soprattutto Gerry Scotti e Antonella Clerici. Oltre a quest’ultima, le co-conduttrici durante il Festival saranno Alessia Marcuzzi e Geppi Cucciari.

Sanremo 2025, Maria De Filippi ha detto di no?

Carlo Conti avrebbe voluto nuovamente Maria De Filippi accanto a sé per l’edizione 2025 del Festival di Sanremo, proprio come accadde nel 2017.

Questa ipotesi, che si può considerare plausibile sul piano squisitamente teorico (vista la reciproca stima), sarebbe però accompagnata da un vero e proprio invito alla conduttrice “regina” di Mediaset, che però avrebbe risposto “picche”.

Fonte foto: ANSA

Carlo Conti e Maria De Filippi, insieme al Teatro Ariston, durante Sanremo 2017

Perché Maria De Filippi avrebbe rifiutato

A fornire l’indiscrezione è Dagospia, secondo cui la conduttrice di “Uomini e Donne” e “C’è posta per te” avrebbe gentilmente declinato l’invito, scegliendo di non replicare quell’esperienza, sebbene dal risultato positivo.

Se la voce fosse vera, bisognerebbe appurare anche le motivazioni del “gran rifiuto”. De Filippi ha sempre affermarsi di sentirsi onorata e orgogliosa, nel 2017, per aver affiancato Carlo Conti, affermando inoltre che “sarebbe stato stupido” rifiutare.

Allo stesso tempo, ha dato comunque l’impressione di non avere particolari aspirazioni a ripetersi, né di sentirsi perfettamente “calzante” per quel ruolo.

Le scelte di Carlo Conti per la co-conduzione di Sanremo 2025

Ad ogni modo l’11 febbraio Conti darà il via alla 75ma edizione della kermesse canora su Rai 1, accompagnato da due volti storici della TV italiana, Antonella Clerici e Gerry Scotti.

Nel corso delle altre serate del Festival, Carlo Conti sarà affiancato da altri personaggi femminili molto noti. La serata del 15 febbraio vedrà la presenza di Alessia Marcuzzi, mentre Geppi Cucciari sarà protagonista della quarta serata della manifestazione musicale.

Intanto, per evitare lo scontro con la puntata conclusiva di Sanremo, Mediaset ha deciso di non trasmettere “C’è posta per te” il 15 febbraio, preferendo programmare un film. Il programma tornerà invece regolarmente in onda il 22 febbraio.

Va detto che il programma di Maria De Filippi avrebbe potuto competere con il Festival sul piano dell’audience, considerando che la sua media gli consente di dominare la scena anche quest’anno, con 4,6 milioni di spettatori e uno share che sfiora il 30% e picchi del 35%.