Gerry Scotti e Antonella Clerici a Sanremo 2025, co-conduttori insieme a Carlo Conti nella prima puntata

Carlo Conti ufficializza due nuovi co-conduttori che lo affiancheranno al Festival di Sanremo 2025: trattasi di Antonella Clerici e Gerry Scotti. Su quest’ultimo, negli giorni scorsi, sono trapelate indiscrezioni relative a un suo possibile arruolamento; indiscrezioni che ora trovano conferma. Il volto Mediaset e la presentatrice di Legnano condivideranno l’Ariston con il collega toscano nel corso della prima serata della kermesse prevista per martedì 11 febbraio.

Sanremo 2025, Carlo Conti ufficializza Gerry Scotti e Antonella Clerici

“Ho detto più volte – ha spiegato Conti intervenendo a ‘È sempre mezzogiorno’ su Rai1. – che avremmo avuto una coconduzione corale, che mi piace un Festival con tanti amici e colori diversi. Quando ho detto che ci sarebbero stati due meravigliosi amici nella prima puntata, tutti hanno pensato a Pieraccioni e Panariello. Invece saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti”.

Gerry Scotti: “Non c’è mai stato al Festival un conduttore di 100 kg”

Pochi secondi dopo l’annuncio in diretta, nel cooking show di Antonella Clerici si è palesato anche Gerry Scotti che ha rilasciato le prime dichiarazioni sul suo ingaggio al Festival .

Fonte foto: ANSA Antonella Clerici e Gerry Scotti

“È una bella notizia, grazie Carlo. So che l’hai chiamato Festival delle amicizie e sai che nelle mie interviste quando mi chiedono il nome di un amico rispondo sempre Carlo Conti. Se fossi una donna chi vorrei essere? Ho sempre risposto Antonella Clerici”, ha spiegato ‘Zio Gerry’.

“Nella prima serata saremo lì a supportarti e tu ci sopporterai”, ha continuato Scotti, rivolgendosi a Conti. “Un presentatore di 100 chili non c’è mai stato. Potrebbe essere la prima volta”, ha scherzato il conduttore Mediaset.

Sempre per quel che riguarda la serata di apertura della kermesse, grande attesa anche per il super ospite, vale a dire Jovanotti.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

Conti, conversando con Clerici e Scotti a ‘È sempre mezzogiorno’, ha rivolto anche un pensiero al compianto Fabrizio Frizzi, assicurando che, se fosse stato ancora in vita, lo avrebbe chiamato per co-condurre.

“Se ci fosse stato Fabrizio Frizzi, sarebbe stato anche lui con noi su quel palco la prima puntata”, la chiosa del direttore artistico di Sanremo 2025.

Per Gerry Scotti sarà la prima volta in assoluto a Sanremo. Per Antonella Clerici si tratta invece di un ritorno a casa visto che ha già calcato l’Ariston in passato.

In particolare aveva condotto in solitaria il Festival nel 2010. Inoltre era stata co-conduttrice con Paolo Bonolis nel 2005 e nel 2020 con Amadeus.

Articolo in aggiornamento…