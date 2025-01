Jovanotti a Sanremo 2025 come co-conduttore di Carlo Conti, l'annuncio al Tg1 dopo le indiscrezioni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nella lista dei co-conduttori di Carlo Conti a Sanremo 2025 si aggiunge anche Jovanotti. Il cantante, che sta per cominciare un tour dei palazzetti dopo anni di assenza dovuti a un grave incidente in bicicletta, affiancherà il conduttore durante la prima serata del Festival.

Jovanotti annunciato come co-conduttore

Il conduttore del prossimo Festival di Sanremo Carlo Conti ha annunciato, durante l’edizione serale del Tg1 del 19 gennaio, che ad affiancarlo durante una delle serate della prossima edizione della competizione canora ci sarà Jovanotti.

Non è la prima volta che il cantante appare sul palco dell’Ariston. La prima fu da concorrente, nel 1989, quando si classificò quinto con la canzone “Vasco”. La seconda, molto più recente, nel 2022, come ospite e in duo con Gianni Morandi nella serata delle cover.

Jovanotti dovrebbe partecipare alla prima serata, quella di debutto di molti dei cantanti in gara, che si terrà martedì 11 febbraio.

Gli indizi di Carlo Conti

Era stato lo stesso Carlo Conti, nelle precedenti apparizioni pubbliche, a far intendere che nella prima serata del Festival di Sanremo 2025 avrebbe potuto esserci un altro co-conduttore.

“Magari riesco a convincere qualche vecchio amico…” aveva detto Conti. In molti avevano ipotizzato che si potesse trattare di Giorgio Panariello o di Leonardo Pieraccioni.

In pochi potevano ipotizzare la presenza di Jovanotti, assente dalle scene da quasi due anni a causa di un incidente in bicicletta a Santo Domingo, ma pronto a tornare con un tour nei palazzetti per il suo nuovo disco.

L’indiscrezione su Gerry Scotti

Sempre il 19 gennaio il sito Dagospia ha invece lanciato un’indiscrezione che vorrebbe tra i co-conduttori di Carlo Conti al Festival di Sanremo anche Gerry Scotti, da anni nome di punta delle reti Mediaset.

Anche in un’altra occasione Carlo Conti aveva coinvolto un personaggio importante delle reti concorrenti: nel 2017 una delle co-conduttrici del Festival fu Maria De Filippi.

Se anche Gerry Scotti fosse confermato, salirebbe a 12 il numero totale di co-conduttori che prenderanno parte, nelle varie serate, al Festival di Sanremo 2025.