Will Hunt batterista degli Evanescence derubato a Ravenna dopo un concerto: colpo da 15 mila euro

Will Hunt, batterista degli Evanescence, è stato derubato dopo un concerto tenuto a Ravenna nella notte tra mercoledì 24 aprile e giovedì 25. A rendere nota la notizia è lo stesso musicista sui suoi canali social, dove ha postato l’annuncio dell’avvenuto furto insieme ad alcuni dettagli sul materiale di cui ignoti malviventi si sono impossessati. Hunt era in tour insieme al chitarrista Clayton Sturgeon e al bassista Steve Armeli. La superband si trovava nel capoluogo romagnolo per un concerto tributo ai Nirvana. Il danno ammonterebbe a 15 mila euro.

Will Hunt derubato a Ravenna dopo un concerto

Come detto in apertura e come rivelato dallo stesso artista, nella notte tra mercoledì 24 aprile e giovedì 25 Will Hunt, noto nella scena internazionale come batterista della band gothic metal Evanescence, è stato derubato mentre il furgone della band si trovava nel parcheggio dell’Hotel Cube.

I saccheggiatori si sarebbero impossessati di circa 15 mila euro di materiale. Hunt, Sturgeon e Armeli si erano esibiti presso il Teatro Socjale di Piangipane (Ravenna) per una serata tributo ai Nirvana. Quest’anno, infatti, ricorre il trentesimo anniversario del compianto frontman della band di Seattle Kurt Cobain.

Come ricostruiscono polizia e carabinieri, riporta ‘RavennaToday’, il furto sarebbe avvenuto mentre il furgone si trovava nei pressi dell’albergo nel quale la band alloggiava dopo l’evento ‘A night with Nirvana’. I ladri avrebbero forzato il portellone laterale utilizzando presumibilmente un trapano per poi accedere all’interno e impossessarsi della strumentazione.

I malviventi avrebbero portato via chitarre, bassi elettrici, la batteria custom di Will Hunt marchiata Pearl e altri accessori. Will Hunt ha lanciato un appello sui social per chiedere ai follower un aiuto a rintracciare la strumentazione rubata.

L’appello del batterista degli Evanescence sui social

Sui social Will Hunt ha scritto quanto segue:

Date un’occhiata a questa chitarra, questo basso e questa batteria. Il tour italiano stava andando alla grande fino a ieri sera a Ravenna. Il nostro furgone è stato scassinato e l’attrezzatura è stata rubata insieme a un amplificatore per chitarra e una testata, 2 set di doppi pedali e altro. Se qualcuno nella zona di Ravenna vede qualcosa di simile, scriveteci un messaggio o chiamate la polizia. Nessuna domanda se viene restituito. Detto questo, finiremo questo tour. Suonerò su un dannato tavolo, se necessario, metteteci sopra un microfono e andiamo.

Il tour continua con strumentazioni a noleggio

‘Ravenna Today’ fa sapere che il tour di Will Hunt e la sua band continuerà, ma il gruppo dovrà servirsi di strumentazioni a noleggio per poter suonare. Dopo la data di Ravenna, infatti, il trio passerà per Pistoia con una serata al Santomato Live venerdì 26 aprile per poi continuare ad Alatri (Frosinone) il giorno 27. Il tour italiano si concluderà il 28 aprile presso il Coast American Bar di Lanciano (Chieti).

Nell’estate 2023 la stessa sorte era toccata a Checco Zalone, quando la sua auto era stata saccheggiata a Padova. Il comico pugliese aveva riportato quell’episodio sul palco. Federico Berti di Relive Eventi, ascoltato da ‘Ravenna Today’ ha manifestato la sua indignazione:

Certi episodi fanno molto male. Siamo fortemente dispiaciuti che una cosa del genere sia accaduta a questi musicisti che non sono solo nostri ospiti, ma anche nostri amici. Will Hunt era già stato in concerto qui nel Ravennate e si era sempre trovato bene qui. È un amico della città.