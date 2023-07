Checco Zalone derubato a Padova: macchina svaligiata, la vicenda finisce sul palco del suo tour

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Disavventura per Checco Zalone a Padova. Il comico ha raccontato sul palco, durante una tappa del suo tour, di essere stato derubato. I ladri avrebbero aperto la sua auto svaligiandola di tutto quello che conteneva.

Il furto a Checco Zalone

Il comico Checco Zalone è stato derubato a Padova, dove si trovava per una tappa del suo tour teatrale Amore+Iva.

I ladri avrebbero aperto la macchina dell’attore, svaligiandola e portando via ogni cosa che hanno trovato all’interno. Tra il bottino anche le valigie con cui Luca Medici, vero nome del comico, stava girando l’Italia.

Fonte foto: ANSA Checco Zalone canta da ospite al Festival di Sanremo 2022

Poco prima del suo spettacolo, tenuto al Festival di Piazzola del Brenta, Checco Zalone è stato obbligato a recarsi nella caserma dei carabinieri locale per denunciare il furto.

Il tour Amore+Iva

Checco Zalone sta girando l’Italia con il suo tour Amore+Iva, scritto insieme a Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. Il materiale portato è completamente inedito e riprende alcune delle caratteristiche distintive della comicità di Zalone.

L’ironia dell’attore, che negli ultimi anni ha avuto un enorme successo grazie ai film che lo vedono come protagonista, sarà espressa tramite racconti, imitazioni, parodie e l’immancabile musica, che lo ha reso famoso all’inizio della sua carriera.

Il tour è partito a novembre dello scorso anno e durerà fino alla fine del 2023, attraversando tutto il Paese. Le prossime date saranno quelle di Cattolica il 29 luglio e Palmanova il 31.

Il racconto del comico sul palco e la reazione del pubblico

Checco Zalone è stato immediatamente in grado di integrare quanto accaduto nel suo spettacolo. Si è presentato davanti al pubblico di Piazzola del Brenta raccontando la disavventura ed esprimendosi contro i ladri.

“Voglio ringraziare per l’accoglienza. Ieri per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto” ha detto tra le risate degli spettatori.

La reazione della platea è stata tale che il comico si è trovato ad dover specificare che quello che stava dicendo non faceva parte dello spettacolo, ma era invece una vicenda realmente accaduta.