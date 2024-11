Padre prende per il collo il compagno di scuola della figlia di 10 anni a Brescia: l'avrebbe alzato da terra

Grave episodio a Brescia dove un uomo di origini egiziane si è presentato fuori dalla scuola della figlia ed ha preso per il collo, alzandolo letteralmente da terra, un suo compagno di classe di 10 anni. Cruciale l’intervento della mediatrice culturale. Per l’autore dell’aggressione è scattata la denuncia.

Brescia, uomo prende per il collo un bimbo di 10 anni fuori dalla scuola

La vicenda è stata raccontata dalla testata locale Il Giornale di Brescia. Secondo quanto ricostruito, il bimbo preso per il collo è anche lui egiziano.

Il fatto è avvenuto fuori dall’istituto frequentato dalla vittima e dalla figlia del padre autore del gesto violento.

Il ruolo cruciale della mediatrice culturale: così si è evitata altra violenza

Non è chiaro il motivo che ha innescato la rabbia nell’uomo che si è spinto fino a mettere le mani addosso al piccolo. Tra l’altro, da quanto emerso, la vicenda si sarebbe consumata davanti ad altri genitori.

Un ruolo cruciale per far sì che l’episodio non degenerasse in ulteriore violenza è stato ricoperto da una mediatrice culturale che ha evitato che tra le due famiglie scattasse una vendetta incrociata, riuscendo a convincere i genitori del bimbo preso per il collo a non farsi giustizia da soli.

“Ho convinto il padre della vittima a sporgere denuncia e a non farsi giustizia da solo“, ha riferito la mediatrice al Giornale di Brescia che ha raggiunto la donna per farsi spiegare nel dettaglio che cosa sia accaduto.

Il bimbo aggredito portato al pronto soccorso: applicato un collare

Il bambino, dopo l’aggressione subita, è stato portato al Pronto soccorso dove gli è stato applicato un collare.

I medici che lo hanno visitato hanno stabilito una prognosi di cinque giorni.

Sul caso stanno lavorando i carabinieri di Brescia a cui sono state affidate le indagini. Spetta ora agli agenti dell’Arma fare piena chiarezza su quanto accaduto.