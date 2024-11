Ilary Blasi denuncia Francesco Totti per aver lasciato sola a casa la figlia di 8 anni: la versione del padre

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Dopo la causa per la separazione arriva anche la denuncia. Ilary Blasi ha fatto aprire un’inchiesta penale contro l’ex marito Francesco Totti per abbandono di minore. L’ex capitano romanista è infatti accusato di aver lasciato in casa da sola la piccola Isabel, figlia della coppia che oggi ha 8 anni.

Ilary Blasi denuncia Francesco Totti, coinvolta la figlia

La nota conduttrice televisiva si sarebbe accorta, nel corso di una videochiamata con la bambina, che il padre non era presente in casa con lei. Lo riporta Il Messaggero.

Dopo la scoperta, la donna avrebbe immediatamente avvisato la polizia.

Una volta sul posto, come riferito dai legali di Totti, gli agenti del commissariato di Ponte Milvio avrebbero però trovato la minore in compagnia della baby sitter.

L’ex calciatore si trovava a cena in un ristorante poco distante e, dopo aver appreso la notizia, sarebbe subito tornato a casa. Spetterà ora ai pm verificare se nell’abitazione, quel giorno, si trovasse effettivamente un adulto.

Simona Rossi, giudice che gestisce il fascicolo sulla separazione della coppia, ha stabilito l’affidamento condiviso dei figli. La residenza di questi ultimi resta nella villa dell’Eur, nella capitale.

I precedenti

Nella memoria difensiva presentata nell’ambito della causa di separazione (tuttora in corso), Blasi aveva già segnalato episodi in cui l’ex marito avrebbe lasciato sola la minorenne, in casa e in hotel.

La showgirl avrebbe anche accusato lo sportivo di non averla messa al corrente degli spostamenti della figlia durante un viaggio a New York fatto insieme a Noemi Bocchi, nuova compagna di Totti.

Durante lo stesso viaggio, inoltre, non avrebbe portato con sé la figlia Chanel (17 anni) e non avrebbe dato importanza ai piani di quest’ultima per il weekend.

L’assegno di mantenimento dei figli e la causa per i Rolex

Nel frattempo, prosegue lo scontro tra i due anche sul fronte dell’assegno di mantenimento per i tre figli.

Blasi ha chiesto al giudice di revisionare l’assegno da 12.500 euro che Totti le versa ogni mese. La cifra richiesta ammonterebbe a 18-20mila euro.

È ancora in corso, peraltro, la causa relativa ai Rolex (del valore di oltre un milione di euro).