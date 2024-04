Francesco Totti in tribunale nel processo contro Ilary Blasi sui Rolex: che fine potrebbero fare gli orologi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

A processo per i Rolex. Francesco Totti si è presentato in tribunale per l’udienza che deve decidere di chi fossero in possesso i tre orologi Rolex comprati dall’ex capitano della Roma mentre era sposato con Ilary Blasi.

Il processo per i Rolex

Il 19 aprile Francesco Totti, ex capitano della Roma e campione del mondo con la Nazionale, ha presenziato durante un’udienza del processo che deve decidere su chi fosse in possesso di tre orologi Rolex comprati dall’ex calciatore mentre era sposato con Ilary Blasi.

La conduttrice televisiva, esattamente come Totti, non ha ancora deposto a riguardo dato che il giudice non ha ancora messo in calendario quando le due parti nel procedimento potranno testimoniare.

Fonte foto: Ansa Ilary Blasi a una delle udienze per il divorzio

Soltanto una visita al tribunale quindi anche quella di Totti, che ha partecipato all’udienza accompagnato dal suo avvocato Antonio Conte, mentre la sua ex moglie è difesa da Alessandro Simeone e Pompilia Rossi.

Cosa hanno già deciso i giudici a processo

Ci sono già stati alcuni pronunciamenti sulla questione dei Rolex di Totti e Ilary Blasi. Il primo ha all’ex capitano della Roma la proprietà dei preziosi cronografi, dopo la presentazione delle fatture relative all’acquisto.

Proprietà e possesso sono infatti due concetti differenti. Il primo si riferisce a chi ha pagato per ottenere un oggetto, mentre il secondo è relativo a chi utilizza l’oggetto stesso come se ne fosse il proprietario.

Un secondo pronunciamento infatti ha coaffidato gli orologi, che sono chiusi in una cassetta di sicurezza di una banca del centro di Roma. Nessuno dei due ex coniugi può accedervi senza il consenso dell’altro, almeno fino alla fine del processo in corso

La vicenda dei Rolex di Totti e Ilary Blasi

Dopo la separazione di Totti e Ilary Blasi, l’ex calciatore ha denunciato che la moglie e il padre di lei avrebbero svuotato una cassetta di sicurezza nella quale si trovava una collezione di Rolex di proprietà dell’ex capitano della Roma.

La conduttrice sostiene che una parte dei cronografi le fossero stati regalati, e quindi sarebbero stati in suo possesso, mentre Totti risponde accusandola di mentire, sottolineando che gli orologi sarebbero in maggioranza da uomo.