Stash dei The Kolors vittima di un maxi furto a Milano con la truffa del gatto sotto l'auto: come funziona

Stash, cantante del gruppo The Kolors, è stato derubato a Milano da due ladri con il raggiro del ‘gatto sotto l’auto‘. I malviventi gli hanno sottratto orologi di lusso, contanti e uno zaino con dentro il pc e altri effetti personali. I fatti risalgono al 14 novembre. Fortunatamente le indagini sono state velocissime. I ladri sono stati individuati ed è stata trovata la refurtiva che è tornata in possesso dell’artista campano.

Milano, Stash derubato con la truffa del ‘gatto sotto l’auto’

Il cantante 38enne si trovava a Milano in corso di Porta Romana, all’altezza di una scuola guida, zona in cui aveva accompagnato un amico per le pratiche relative alla vendita di un’auto.

Ad un certo punto i due ladri lo hanno distratto con il trucchetto del ‘gatto sotto l’auto’. In che cosa consiste? La pratica è diffusa e viene attuata da alcuni malviventi che si rivolgono ad ignari automobilisti dicendo: “Attento, hai investito un gatto”. Così le persone scendono dal mezzo per controllare, nel frattempo i ladri rubano ciò che trovano nelle vetture e poi si danno alla fuga. Stash è stato raggirato in questo modo.

Fortunatamente i malviventi sono stati individuati dagli agenti della squadra mobile. Gli orologi sottratti erano stati nascosti in una lavatrice in un appartamento in via Civitali. Anche il resto del maltolto è tornato nelle mani del proprietario.

Chi sono i due ladri

I due ladri sono stati bloccati e denunciati per furto: si tratta di un anglo-algerino di 50 anni, con precedenti, e un marocchino di 27, entrambi irregolari in Italia. Il primo, come riferisce Il Corriere della Sera, è già stato espulso dall’Ufficio immigrazione della questura.

I poliziotti ora continuano a indagare per capire se i due uomini fermati abbiano agito sfruttando la ‘truffa del gatto’ anche in precedenza.

Il racconto di Stash sul furto subito: “Sono stato lucido”

“Purtroppo in questi giorni ho vissuto un vero incubo – ha spiegato Stash su Instagram -. La settimana scorsa, mentre uscivamo dalle prove per l’imminente tour europeo, sono stato avvicinato da due malviventi che mi hanno derubato. Un furto enorme”.

“Non so se conoscevano i miei spostamenti – ha aggiunto -, se sapevano che quel giorno avrei dovuto portare in banca tutti i miei orologi, ma non riuscivo a credere che in qualche secondo mi stavano rubando gli oggetti che ho impiegato una vita per poterli comprare… e invece si! Tutto perso”.

“In quegli istanti di panico – ha proseguito l’artista – sono riuscito a non perdere la lucidità e mi sono fiondato presso gli uffici della squadra mobile di Milano, per sporgere denuncia il prima possibile… cosa che si è rivelata cruciale per far sì che gli agenti svolgessero il loro lavoro in maniera impeccabile. E soprattutto in tempi record”.

“Ho ricevuto la telefonata dalla polizia, che mi ha informato che sono stati beccati i ladri e addirittura sono riusciti a recuperare tutto. Mi sento di dirgli un grazie immenso. Soprattutto per la vicinanza che ho sentito durante questi giorni così pesanti. Il mio consiglio dopo questa brutta esperienza: denunciate appena succede senza aspettare”, ha concluso Stash. Cruciale anche il fatto che il cantante, durante il furto, è riuscito a immortalare la targa dei due responsabili, dettaglio che ha permesso un’accelerazione delle indagini.