Bimbo scompare al concerto dei The Kolors e Stash ferma lo show: "Scusate non ce la faccio". Poi il lieto fine

Fuoriprogramma durante un recente concerto dei The Kolors, la band capitanata da Stash: nel bel mezzo dello show, un bambino si è perso e il frontman della band ha deciso di interrompere momentaneamente l’esibizione.

Cosa è successo durante il concerto dei The Kolors

A raccontare quanto accaduto è ‘Il Messaggero’: i The Kolors si stavano esibendo sul palco quando all’orecchio di Stash è arrivata una voce dal pubblico: “Non si trova più un bambino“.

Il frontman della band ha deciso così di aiutare i genitori nella loro ricerca, interrompendo il concerto: “Scusate ma per me questa cosa ha la priorità“, ha spiegato al pubblico.

Dopo essersi fatto dare i dati del piccolo, Stash ha riferito: “Si chiama Leonardo, ha 10 anni. È vestito di bianco. I genitori sono vicino alla pattuglia dei carabinieri, vicino alla strada”. E ha aggiunto: “Io purtroppo finché non risolviamo questa cosa, non ce la faccio. Sarà che sono diventato da poco papà pure io. So che per voi questo è divertimento me per me questa cosa ha la priorità”.

Il lieto fine

Dopo qualche minuto di attesa, qualcuno ha fatto sapere a Stash che il bimbo era stato ritrovato. Il cantante ha, quindi, detto: “Grazie per la pazienza, ragazzi. Ci sono cose che hanno la priorità sul nostro divertimento. Un ringraziamento alle forze dell’ordine che fanno un lavoro meraviglioso”.

Quanti figli ha Stash

Stash e la sua compagna Giulia Belmonte hanno due bambine, Grace e Imagine, nate rispettivamente nel 2020 e nel 2022.

Fonte foto: ANSA Stash, leader dei The Kolors.

Italodisco dei The Kolors alla conquista dell’America

I The Kolors hanno avuto molto successo nell’estate 2023 con la loro canzone-tormentone ‘Italodisco‘. A certificare l’alto gradimento del pubblico per l’ultimo brano della band è arrivata la richiesta di tradurre la canzone in inglese per il mercato americano.

La nuova versione della canzone è stata svelata venerdì 15 settembre. Stash l’ha presentata così: “Ci siamo già fatto un po’ di pianti per questa notizia che adesso possiamo svelarvi. Qualche settimana fa ci chiama la Warner Italia e ci dice: ‘Abbiamo appena chiuso una telefonata con Warner Usa che è intenzionata a lanciare Italodisco sul mercato americano’. Noi ci stavamo squagliando. nel frattempo abbiamo fatto quello che loro ci hanno chiesto, ovvero una versione in inglese per il mercato americano e noi l’abbiamo registrata un po’ qua e là, in tutte le camere d’albergo in cui ci trovavamo”.