Fedez sul significato della sua canzone a Sanremo 2025: "Viviamo coi demoni, non è più tempo di scappare"

Fedez, tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025, ha spiegato il significato della sua canzone, intitolata “Battito“. Il rapper ha definito il brano “una canzone d’amore e di odio”, che parla della “lotta più temuta”, cioè quella “contro noi stessi” e i “nostri demoni” e le “nostre debolezze”. Secondo il cantante, bisogna cadere per “imparare a rialzarsi”.

Il significato della canzone Battito di Fedez a Sanremo 2025

Su Instagram, Fedez ha definito il brano “Battito” da lui presentato al Festival di Sanremo 2025 “una canzone d’amore e d’odio“.

Nel suo lungo messaggio, il cantante ha scritto anche: “È il respiro affannoso della lotta più temuta, quella contro noi stessi, In cui viviamo accompagnati dai nostri demoni, danziamo con le nostre debolezze. Fingiamo di non sentirli, di non vederli, ma loro sono lì”.

Fedez, con lenti a contatto nere, sul palco del Festival di Sanremo 2025.

Secondo il rapper, “non possiamo controllare ciò che accade intorno a noi, ma possiamo decidere come reagire a tutto questo“. Ancora Fedez: “Cadiamo per imparare a rialzarci. Cadiamo perché la vita non smetterà di riproporci la stessa lezione, finché non la faremo nostra”.

La sua chiosa finale: “Battito è un richiamo a chi non vuole più fuggire. Non è più tempo di scappare, è tempo di cadere“.

Fedez e il caso delle lenti a contatto nere a Sanremo 2025

Nella prima serata di Sanremo 2025 Fedez si è esibito sulle note della canzone “Battito”, mostrandosi con le lenti a contatto nere che tanto scalpore avevano fatto al momento del red carpet nei giorni precedenti all’inizio del Festival.

A tal proposito, Fedez aveva spiegato nel podcast Pezzi dei giornalisti Laffranchi, Dondoni e Giordano: “Siccome nel brano dico ‘dentro ai miei occhi guerra dei mondi’ ho preso spunto da Wes Borland (musicista dei Limp Bizkit, ndr) e ho deciso di mettermi delle lenti a contatto anche se non le avevo mai portate prima. Devo dire che non è stata una grande idea, non è facile“.

Quale canzone canterà Fedez nella serata cover di Sanremo 2025

Nella serata cover del Festival di Sanremo 2025 Fedez canterà una versione rivisitata di “Bella stronza“, assieme al suo autore Marco Masini. Anche questa decisione ha scatenato numerose polemiche, legate al testo del brano.

Sempre al podcast Pezzi, ha rivelato che, in realtà, lui aveva proposto un’altra cover: “Inizialmente avevo portato una cover di ‘Boy Band’ con i FUCKYOURCLIQUE. Questi artisti sono bravissimi, ma molto espliciti”.