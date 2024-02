Taylor Swift e il quarto Grammy per il miglior album: mai nessuna come lei, quanto guadagna a ogni concerto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I Grammy 2024 sono stati un’edizione quasi tutta al femminile, con tanto di record di vittorie da parte di Taylor Swift, regina della serata. Vincendo con il suo album Midnight, la cantante è la prima a collezionare quattro premi per “Album dell’anno”. Premiate anche Miley Cyrus, Billie Eilish, mentre è stata “snobbata” la musica prodotta dalla comunità nera, come ha detto Jay-Z facendo riferimento all’ultimo album della moglie Beyoncé. Taylor Swift incassa la vittoria e corona un altro record, dopo quello come cantante con uno dei tour più ricchi di sempre.

Taylor Swift domina i Grammy 2024

Va a Billie Eilish il Grammy come “Migliore canzone dell’anno”, ma Taylor Swift fa la storia della premiazione canora diventando la prima artista a ottenere per la quarta volta il premio al “Miglior album dell’anno”.

Midnight si aggiudica il premio e la cantante entra nella storia dopo aver vinto anche nel 2010 con Fearless, nel 2016 con 1986 e nel 2021 con Folklore. Con questa ennesima vittoria supera big del passato come Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra che hanno vinto “solamente” tre Grammy per la stessa categoria.

Fonte foto: ANSA Taylor Swift ai Grammy 2024

Una premiazione al femminile: tutte le vittorie

Un’edizione al femminile, con Miley Cyrus che guadagna un Grammy nella categoria “Produzione dell’anno” per Flowers, che le ha portato anche “Miglior performance”, Billie Eilish invece si è aggiudicata il premio per la “Miglior canzone” con What Was I Made For? e infine per la “Miglior nuova artista” il premio è andato a Victoria Monét.

Una competizione che è stata sporcata da una critica (ma anche da un arresto, quello del rapper Killer Mike) di Jay-Z al lavaggio bianco dei Grammy 2024, che nell’ultimo anno di musica non hanno notato la produzione nera. Nel suo commento cita l’ultima fatica artistica della moglie Beyoncé, esclusa dai premi più importanti.

Record di guadagni: incassi per ogni concerto

Per Taylor Swift il 2023 è stato un anno da record e di riconoscimenti, tanto da aggiudicarsi la copertina del Time come Persona dell’anno. Il 2023 è stato anche un anno da record per i guadagni.

Si è a lungo parlato del tour miliardario della cantante. Ogni tappa, secondo Bloomberg, le ha fatto intascare 13 milioni di dollari e solo con le prime 22 date si è portata a casa 300 milioni di dollari. Secondo i calcoli, l’intero Eras Tour è stimato valere 1,4 miliardi di dollari.