Muore il 22enne Manuel Puglisi in un incidente in sella alla sua moto a Catania: lutto nel mondo del calcio

Sconforto a Catania per l’ennesima giovane vita spezzata in seguito a un incidente stradale. All’alba del 20 settembre, il 22enne Manuel Puglisi è morto a bordo della sua moto. La notizia ha sconvolto l’intera comunità in cui il giovane era conosciuto per la sua attività da calciatore. “Ciao Manu”, scrive su Facebook il Paternò Calcio in cui Manuele aveva giocato.

L’incidente in moto all’alba

Il terribile incidente in cui ha perso la vita Manuel Puglisi è avvenuto all’alba di mercoledì 20 settembre. Erano circa le 4, infatti, quando il 22enne è morto a bordo della sua moto di grossa cilindrata.

L’incidente mortale si è verificato nella zona San Cristoforo di Catania. Al momento però non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Sembra che Puglisi abbia improvvisamente perso il controllo della moto.

Zona San Cristoforo, a Catania, dove è avvenuto l'incidente in cui ha perso la vita il 22enne

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, ma per il giovane non ci sarebbe stato nulla da fare se non accertarne il decesso.

Ad intervenire, anche le forze dell’ordine che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente raccogliendo testimonianze.

Il cordoglio del mondo del calcio locale

Manuel Puglisi era noto in zona per la sua attività di calciatore. Per diversi anni aveva giocato nel settore giovanile del Catania.

Proprio la società sportiva ha ricordato il 22enne sui social. “Il mondo dello sport siciliano piange oggi la scomparsa di Manuel Puglisi, giovane calciatore cresciuto in maglia rossazzurra“, si legge sul profilo Twitter del Catania Football Club che “esprime sincero cordoglio e abbraccia idealmente la famiglia Puglisi”.

Nel corso della sua attività sportiva, Manuel Puglisi aveva anche indossato la maglia del Paternò e del Biancavilla.

“Ciao Manuel, ti vogliamo ricordare così”, si legge in un post pubblicato dal Paternò Calcio: “Un abbraccio vero da parte di tutti noi”, il messaggio accompagnato da alcune foto del 22enne.

Ancora una giovane vittima della strada

Purtroppo Manuel Puglisi è solo l’ultima vittima della strada. Secondo i dati Istat, gli incidenti stradali restano la prima causa di morte tra i ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Solo nel 2022 sono state oltre 3mila le persone morte a causa di un incidente stradale. Solo qualche giorno prima un 23enne ha perso la vita in un incidente tra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia.

Nella stessa giornata, tra la provincia di Frosinone e di Caserta, sulla statale Casilina un ragazzo di 17 anni è morto nello schianto tra la sua moto e un’auto.