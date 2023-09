Incidente a La Loggia vicino Torino e scontro tra 4 auto: una si ribalta, persona incastrata tra le lamiere

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nuovo incidente lungo le strade italiane: è avvenuto questa mattina, mercoledì 20 settembre 2023, sulla statale di La Loggia, vicino a Torino. Sono state coinvolte diverse auto, una delle quali si è ribaltata. Sul posto i soccorsi, traffico bloccato.

Lo schianto sulla variante dell’ex Statale 20

Stando a quanto riportato dalle fonti locali, il sinistro è avvenuto attorno alle 7.30 di questa mattina sulla variante all’ex statale 20 di La Loggia, comune italiano di circa 9.000 abitanti che fa parte della città metropolitana di Torino.

Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, quattro macchine si sono scontrate tra di loro: una di queste si è ribaltata e lo scenario che si sono trovati di fronte i soccorsi una volta arrivati sul posto sembrava quindi tragico.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove è avvenuto l’incidente

Una persona incastrata tra le lamiere dell’auto

Sul luogo dell’incidente sono arrivati sanitari e vigili del fuoco del distaccamento di Torino Lingotto, che hanno proceduto a prestare aiuto alle persone coinvolte. Una in particolare sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto.

Al momento non è chiaro quanti sono i feriti o se qualcuno di loro è in gravi condizioni, almeno secondo quanto riportato da Torino Today e altre testate locali.

Gli agenti della polizia locale hanno chiuso al traffico la strada di La Loggia per effettuare i rilievi, deviando la circolazione verso il centro del Paese con conseguente disagi per i lavoratori in marcia.

Violento scontro in galleria a San Teodoro

Come spesso capita, l’incidente nel torinese non è l’unico caso di cui rendere conto nella giornata di oggi. Poche ore fa è stato riportato infatti un grave scontro frontale in galleria tra un camion e un furgone, in Sardegna.

È successo tra San Teodoro e Budoni, vicino Olbia e lungo la strada Statale 131. Per cause al vaglio della polizia stradale i due mezzi si sono scontrati e il bilancio al momento riporta del ferimento di tre persone, tutte di nazionalità rumena.

Sono stati estratti dalle lamiere dall’abitacolo del furgone dai vigili del fuoco con l’ausilio di cesoie idrauliche e affidati al personale sanitario, che li ha portato in elisoccorso a Olbia (il più grave) e a Sassari. Anche in questo caso, la strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino delle condizioni di sicurezza.