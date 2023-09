Incidente mortale tra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo: morto un motociclista di 23 anni

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nuovo tragico incidente stradale in Italia, l’ennesimo di questo nerissimo 2023. È avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 17 settembre, in provincia di Foggia. Ad avere la peggio è stato un giovane motociclista, morto nell’impatto.

L’incidente in curva sulla Statale 272

Stando a quanto riportato da cronache locali come FoggiaToday, il terribile schianto è avvenuto lungo la Statale 272 che collega San Giovanni Rotondo a San Marco in Lamis, comune italiano di circa 13.000 abitanti in provincia di Foggia, in Puglia.

Nei pressi di una curva, un giovane motociclista di 23 anni originario proprio del paesino pugliese garganico è rimasto vittima di un incidente le cui cause sono ancora da accertare. Sembra infatti che nel sinistro sia stata coinvolta un’altra vettura, ma non è chiara la dinamica.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove è avvenuto l’incidente costato la vita ad un 23enne

Morto 23enne motociclista di San Marco in Lamis

Quello che è certo, è la portata della tragedia: il 23enne di San Marco in Lamis è morto dopo lo schianto. A nulla è valso l’intervento dei soccorsi: nella zona, si apprende, è arrivato anche l’elisoccorso per tentare di rianimarlo.

Le sue condizioni, tuttavia, erano troppo gravi. Presenti anche carabinieri e ambulanza del servizio di emergenza del 118, ma nulla da fare per il giovanissimo. Il conducente dell’auto rimasta coinvolta nell’incidente, a quanto pare, ha riportato solo ferite lievi.

Altro incidente in moto sulla Casilina: vittima un 17enne

Quello che arriva da San Marco in Lamis è il secondo incidente in poche ore che coinvolge un motociclista. Nelle prime ore di domenica 17 settembre, un altro schianto è stato fatale per un 17enne, Alfonso Ianotta.

Stava guidando la sua moto sulla Casilina, San Vittore del Lazio a San Pietro Infine, paese natale del giovane, tra Frosinone e Caserta. Poi, lo schianto contro un’auto, una Golf. L’impatto è stato violento e il giovane è finito a terra.

Immediata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112. Ianotta è sembrato subito in condizioni critiche: il trasporto all’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta non è servito purtroppo per salvargli la vita.

È l’ennesima vittima della strada in questi giorni. Solo ieri, un 18enne è morto in un incidente a Mortara, nel Pavese: è finito fuori strada e si è schiantato contro un albero.