Morto 17enne in un incidente sulla Casilina: dopo lo scontro è stato ore in ospedale prima del decesso

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Nelle prime ore del mattino un tragico incidente ha portato via la vita ad Alfonso Ianotta. Il 17enne si è scontrato con un’auto sulla Casilina, sulla strada che collega San Vittore del Lazio a San Pietro Infine, paese natale del giovane. Dopo ore sotto le cure dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, Alfonso non ce l’ha fatta a causa dei traumi gravi riportati.

I fatti

Dopo ore di interventi, il giovane di 17 anni coinvolto nell’incidente sulla Casilina non ce l’ha fatta (si tratta dell’ennesimo incidente nel week end che vede protagonista un giovanissimo, come nel caso del 18enne nel Pavese). È morto Alfonso Iannotta, il 17enne che alle prime luci della mattina si è scontrato con una Golf in sella alla sua moto.

L’impatto tra la moto di Iannotta e una Golf è avvenuto sulla strada statale Casilina, nei pressi di Frosinone e Caserta, sul percorso tra San Vittore del Lazio a San Pietro Infine.

Fonte foto: tuttocittà.it Tragico incidente sulla strada statale Casilina, tra la provincia di Frosinone e Caserta

Le dinamiche

Le forze dell’ordine stanno indagando sulle dinamiche dell’incidente che ha portato alla morte del giovane di San Pietro Infine. Al momento però le dinamiche non sono state ancora ricostruite.

Si sa che l’impatto tra la moto e l’auto è stato violento e che il giovane di 17 anni è stata sbalzato dalla moto ed è finito a terra, restando gravemente ferito. A rendere fatale lo scontro forse la velocità delle vetture. Si indaga per scoprire le responsabilità dell’impatto.

I soccorsi

Immediata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112. Giunti sul posto ai paramedici le condizioni di Alfonso sono subito apparse critiche. Prima del trasporto in ospedale, il giovane è stato stabilizzato e infine è stata chiamata l’eliambulanza per velocizzare l’arrivo in ospedale.

Giunti al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta, il 17enne è stato sottoposto a diversi interventi per i traumi riportati nell’impatto. Dopo ore però le condizioni sono precipitate, fino al decesso.