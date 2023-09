Morto a 18 anni in un incidente a Mortara, nel Pavese: finisce fuori strada e si schianta contro un albero

Un ragazzo di 18 anni, Sorin David Uivari, ha perso la vita in un incidente stradale a Mortara, comune della provincia di Pavia. La vittima avrebbe perso il controllo dell’auto lungo un rettilineo, finendo fuori strada ad alta velocità contro un albero. Ancora da accertare la dinamica dell’impatto: nell’incidente non è rimasta coinvolta nessun’altra persona.

L’incidente

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano ‘Il Giorno’, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 2.30 nella notte tra venerdì e sabato sulla statale 494 alla periferia di Mortara. Il ragazzo, di nazionalità romena e residente nel centro lomellino, stava viaggiando da solo quando all’improvviso è uscito fuori strada con la sua Fiat Crom, senza il coinvolgimento di nessun altro veicolo o persona.

L’auto impazzita ha abbattuto il guard-rail al lato della carreggiata, andando a impattare contro un albero ai margini della statale.

Nel forte schianto il veicolo si è accartocciato, riducendosi a un ammasso di lamiere.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il territorio del comune di Mortara nel Pavese, dove è avvenuto l’incidente mortale per il 18enne Sorin David Uivari

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 insieme a un’ambulanza della Croce Rossa di Mortara, ma all’arrivo dei soccorsi per il 18enne non c’era più nulla da fare. La salma è stata trasportata in obitorio e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ancora in fase di accertamento le cause e la dinamica dell’incidente. Dalle prime informazioni sui rilievi degli agenti della Polstrada, sul tratto di strada coinvolto nell’incidente non ci sarebbero segni di frenate improvvise sull’asfalto.

L’incidente a Sanluri

Nella stessa giornata di sabato 16 settembre, un’altra persona ha perso la vita in un incidente finendo contro il guard-rail. A Sanluri, nella provincia del Sud Sardegna, un operaio di 39 anni è morto lungo la strada statale 197 per cause ancora in fase di accertamento.

Dalle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto autonomamente, probabilmente per un colpo di sonno.