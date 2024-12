Edoardo Bove e il messaggio dall'ospedale dopo il malore, le parole sulle dimissioni e richiesta alla squadra

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo lo spavento, Edoardo Bove sta meglio. Il calciatore della Fiorentina è sveglio e vigile, ma soprattutto ha rilasciato un messaggio ufficiale per il pubblico e per i compagni di squadra. A riportare le sue parole Alessandro Ferrari, direttore generale del club calcistico, che fuori dall’ospedale di Careggi ha raccontato che lo stesso Bove ha incitato i compagni di squadra a scendere in campo mercoledì contro l’Empoli.

Ferrari: “Bove sta bene”

ACF Fiorentina ha comunicato che Edoardo Bove, dopo una notte tranquilla, è stato risvegliato nella mattinata. Al risveglio si è dimostrato vigile e orientato.

Nella giornata ha ricevuto diverse chiamate e ha dialogato con i compagni. Al direttore generale, Alessandro Ferrari, Bove avrebbe detto: “Voglio giocà, voglio giocà, lasciatemi stare, fatemi uscire”.

Fonte foto: ANSA Edoardo Bove, dopo il malore vuole tornare a giocare

Da quanto si apprende, nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica avvenuta in campo. I medici hanno confermato alla Fiorentina che sono necessari approfondimenti diagnostici.

Il messaggio ai compagni di squadra

Edoardo Bove vuole tornare a giocare il prima possibile, ma vuole che anche la squadra possa farlo subito. Alessandro Ferrari, fermato dai giornalisti all’uscita dall’ospedale di Careggi, ha raccontato di come il ragazzo sia riuscito a convincere la squadra a giocare mercoledì.

Il direttore generale del club ha sottolineato la vitalità di Bove:

È riuscito a parlare con la squadra e li ha convinti a giocare mercoledì, quindi scenderemo in campo subito, perché c’è voglia di ritornare a vivere in fretta.

C’erano molti interrogativi sulla partita Fiorentina-Empoli in programma per mercoledì 4 dicembre, ma questi sembrano scongiurati. Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, in giornata aveva chiarito che non si sarebbero opposti a un rinvio e che si sarebbero adeguati alle decisioni della Fiorentina, sostenendo il giovane e il club in questo momento difficile. Poi l’ok: Fiorentina-Empoli di Coppa Italia si gioca.

Bollettino medico

La Fiorentina ha pubblicato un comunicato stampa con il bollettino medico di Bove. In questo si legge che Edoardo Bove, dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato. Sta bene, risulta vigile e orientato.

Dal bollettino si apprende che ha parlato con la famiglia, la dirigenza, il mister e i compagni. Sappiamo però che nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione di malessere.

Da Careggi, i medici che hanno in cura il calciatore confermano che proseguono gli approfondimenti diagnostici.

Verso la fine della nota, la Fiorentina ringrazia l’azienda ospedaliera universitaria di Careggi, i medici e il personale che hanno prestato le cure a Bove. Non manca un ringraziamento neanche al popolo calcistico, che dopo la paura in campo ha espresso vicinanza e sostegno al club, a Edoardo e alla sua famiglia.