Morto Jean-Louis Trintignant, al fianco di Gassman nel 'Sorpasso'. L'attore francese aveva 91 anni

Lutto nel mondo del cinema. È morto all’età di 91 anni l’attore Jean-Louis Trintignant, icona del cinema e del teatro francese. Lo ha reso noto la sua famiglia. Trintignant è stato uno dei grandi divi del cinema d’Oltralpe. Nel corso della sua lunghissima carriera ha recitato con i più grandi registi ed è stato interprete di oltre cento ruoli.

Morto Jean-Louis Trintignant

L’attore francese Jean-Louis Trintignant si è spento oggi all’età di 91 anni. L’artista è morto “serenamente, di vecchiaia, questa mattina, nella sua casa, nel Gard, circondato dai suoi cari”, ha affermato la moglie Mariane Hoepfner Trintignant.

“È stato un formidabile talento artistico” che ha “accompagnato le nostre vite attraverso il cinema francese”, ha commentato il presidente francese Emmanuel Macron.

Chi era Jean-Louis Trintignant

Nato nel piccolissimo paese francese di Piolenc in Provenza l’11 dicembre 1930, Jean-Louis Trintignant è stato per decenni un simbolo della Francia, del suo teatro e del suo cinema. Con i suoi oltre 120 ruoli interpretati in settanta anni di carriera, Trintignant è stato uno dei principali divi del cinema francese.

Figlio di un industriale e nipote del pilota di Formula 1 Maurice Trintignant, l’attore francese in gioventù si dedicò per un certo perido alle gare automobilistiche, per poi dedicarsi alla carriera da attore.

Tra teatro e cinema, Trintignant debuttò sul grande schermo nel 1955 e divenne famoso grazie al film di Roger Vadim E Dio creò la donna con Brigitte Bardot. Il successo internazionale arrivò con Un uomo, una donna di Claude Lelouch, del 1966.

Trintignant è stato diretto anche da diversi registi italiani come Dino Risi, Bernardo Bertolucci e Ettore Scola. Tra i suoi ruoli più noti quello del timido laurendo al fianco di Vittorio Gassman ne Il sorpasso di Risi.

Trintignant ha vinto il premio come miglior attore al Festival di Cannes per Z di Costa Gavras nel 1969.

Si era ufficialmente ritirato dalle scene nel 2018, ma nel 2019 aveva ceduto al richiamo del vecchio amico Claude Lelouch per l’atteso ritorno dei personaggi di Un uomo e una donna ne I Migliori anni della nostra vita.

Jean-Louis Trintignant, la vita privata

Jean-Louis Trintignant si è sposato tre volte: la prima nel 1954 con l’attrice Stéphane Audran, da cui si era separato due anni più tardi. Nel 1960 nuove nozze con Nadine Marquand, da cui ha divorziato nel 1976 e dalla quale ha avuto tre figli: Marie, Pauline e Vincent. Il terzo matrimonio nel 2000 con la pilota Marianne Hoepfner.

La vita dell’attore francese è stata segnata da diverse tragedie, tra tutte la morte delle due figlie. Pauline è morta nel 1969 all’età di dieci mesi. L’altra figlia Marie, anche lei attrice, è morta tragicamente nel 2003 uccisa dal compagno Bertrand Cantat, cantante dei Noir Desir.