Commemorazione Acca Larentia, giovane residente urla "Viva la Resistenza, m****": identificato dalla polizia

Anche quest’anno non sono mancate le polemiche per la commemorazione di Acca Larentia. Un giovane residente ha urlato “Viva la resistenza, m****”. La polizia lo ha identificato. Gli agenti in borghese gli hanno chiesto subito i documenti, lì dove si trova la targa commemorativa tornata al suo posto dopo la rimozione da parte del Comune.

La commemorazione di Acca Larentia

Mentre a Roma era in corso una commemorazione dell’uccisione di tre giovani del Fronte della Gioventù ad Acca Larenzia nel 1978, un passante ha urlato “Viva la resistenza, m****“.

L’uomo, stando a quanto riportato dall’agenzia Dire, è stato identificato. Gli agenti in borghese della polizia gli hanno chiesto immediatamente i documenti, appena superato l’incrocio tra via Evandro e largo Orazi e Curiazi, dove è tornata la targa commemorativa rimossa dal Campidoglio qualche giorno fa.

La commemorazione di Acca Larentia nel 2024.

“Invece di arrestare i manifestanti per apologia di fascismo, che è anticostituzionale, fanno i controlli a chi si appella alla costituzione. Questa è l’Italia”, ha dichiarato l’uomo identificato, che è residente in zona.

L’uomo ha aggiunto: “Ci sono le croci celtiche, si inneggia al fascismo, c’è una lapide con su scritto ‘I Camerati’. È giustissimo che siano commemorate delle morti di un periodo in cui c’era la lotta politica armata e tutti i giorni venivano uccise persone da parte di forze politiche di destra e sinistra, ma non è accettabile che questo diventi Predappio, un raduno di neofascisti che fanno il saluto romano e si inneggia pubblicamente al ventennio”.

Il residente identificato ha così chiosato: “È inaccettabile. Forse qualcuno non ha studiato“.

Massima allerta a Roma per la commemorazione di Acca Larentia

Per la cerimonia di commemorazione della strage di via Acca Larentia prevista alle ore 18 di martedì 7 gennaio davanti all’ex sezione Msi a Roma è stata annunciata la partecipazione di migliaia di estremisti di destra provenienti da tutta Italia. Nella Capitale è massima allerta.

Alle 9,30, intanto, l’assessore alla Comunicazione istituzionale Giulio Bugarini si è recato davanti all’ex sede del Msi per rendere omaggio alle vittime in rappresentanza del Comune di Roma. Presente anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Le polemiche per la commemorazione di Acca Larentia nel 2024

Nel 2024 era scoppiata un’accesa polemica per il saluto romano e il “presente” urlato al cielo da centinaia di manifestanti in occasione della commemorazione della strage di via Acca Larentia del 1978.

Sul caso era intervenuto anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che aveva tenuto a sottolineare che Fratelli d’Italia era “totalmente estranea” dal momento che il partito guidato da Giorgia Meloni ha sempre chiesto ai suoi di non prendere parte a “certe manifestazioni che vengono inevitabilmente strumentalizzate da chi vuole attaccarci”.

Sul saluto romano, La Russa aveva invece sottolineato “l’incertezza su come considerare certi gesti in caso di commemorazione di persone defunte”.