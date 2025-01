Divorzio Ben Affleck - Jennifer Lopez, l'accordo milionario tra le star e il dettaglio sul mantenimento

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È stato definito l’accordo per il divorzio tra l’attore e regista Ben Affleck e l’attrice e cantante Jennifer Lopez, ultimo passo prima della chiusura definitiva del rapporto tra le due star. Diversi gli interessi milionari in ballo dopo la rottura tra i due, da una villa dal valore di 61 milioni alle quote in una società di produzione.

C’è l’accordo di divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez

Cinque mesi dopo che Jennifer Lopez aveva presentato la domanda, è stato definito l’accordo di divorzio tra la 55enne attrice, cantante e produttrice statunitense e l’ormai ex marito, il 52enne regista, attore e produttore Ben Affleck.

Dopo essersi conosciuti, innamorati e fidanzati nei primi anni 2000, la coppia si è separata in parte anche a causa della pressione esercitata dall’opinione pubblica, per poi ritrovarsi quasi vent’anni dopo e dare una possibilità al loro amore con un matrimonio che è però durato poco.

Trovato l'accordo di divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez

Alla fine la stessa “J. Lo” aveva però parlato di “differenze inconciliabili”, finendo per chiedere il divorzio, sul quale mancava però l’accordo visto l’enorme patrimonio da dividere. Come però chiarito dalla cantante “ognuno se ne va con ciò che ha acquisito individualmente durante il matrimonio”.

I dettagli dell’accordo

Insomma, i soldi guadagnati da Ben Affleck con i suoi vari progetti cinematografici resteranno suoi, e lo stesso vale per ciò che Jennifer Lopez ha guadagnato durante i loro due anni di matrimonio. Inoltre, nessuno dei due pagherà il mantenimento all’altro.

Nel novembre 2022, quattro mesi dopo il matrimonio, Ben Affleck aveva fondato insieme all’amico e collega Matt Damon la Artists Equity, una società di produzione che ha poi ottenuto grande successo (stringendo anche una partnership con Gerry Cardinale, attuale proprietario del Milan).

Ben Affleck manterrà la sua quota nella sua società di produzione, e secondo l’accorso l’attore “pagherà, indennizzerà e solleverà Jennifer Lopez da qualsiasi responsabilità, reclamo, debito, azione, causa di azione e/o responsabilità fiscale associata alla società”.

La villa da 61 milioni

I due avevano poi acquistato insieme una villa a Los Angeles, dal valore di circa 61 milioni di dollari. Afflexk e Lopez hanno comunicato di aver trovato un accordo anche sull’immobile, i cui termini sono però rimasti riservati. La villa è attualmente in vendita, ma pare che nessuno si sia ancora fatto avanti per acquistarla.

Pare che Ben Affleck e Jennifer Lopez non avessero un accordo prematrimoniale, ed è per questo motivo che ci è voluto tempo per limare e definire la divisione dei beni tra i due.

Secondo l’accordo, una volta ufficializzato il divorzio (il prossimo 20 febbraio) Jennifer Lopez eliminerà dal proprio cognome quello dell’ormai ex marito, ripristinando l’originale Jennifer Lynn Lopez.