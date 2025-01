Morto Roger Mantovani, speaker radiofonico e doppiatore ma anche attore e conduttore a Mediaset: aveva 58 anni

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Ancora un lutto nel mondo dello spettacolo: Roger Mantovani, noto speaker, attore e doppiatore, è morto il 2 gennaio. Voce di numerosi spot noti a livello nazionale, si è spento a soli 58 anni. È ricordato non solamente per la sua attività in radio, ma anche per aver preso parte a soap e programmi TV, oltre che per la sua attività di doppiatore di serie TV animate.

Morto Roger Mantovani: poche informazioni sulle cause

Dopo la scomparsa del giornalista Giovanni Taormina e della stilista Rosita Missoni, l’ennesimo lutto ha sconvolto il mondo dello spettacolo.

Attualmente, non si conoscono le cause della morte di Roger Mantovani. Non sono ancora state diffuse le cause del decesso.

Fonte foto: Facebook Roger Mantovani

Uno scatto condiviso da Mantovani sul suo account Facebook

Secondo quanto riporta Antonio Genna sul suo sito web dedicato al doppiaggio, lo speaker sarebbe deceduto a Palma de Mallorca.

Il doppiatore aveva solo 58 anni.

La carriera in radio

Roger Mantovani è stato uno degli speaker più apprezzati e famosi.

Ha collaborato con note emittenti radiofoniche, quali RTL 102.5, Virgin Radio e Radio Capital, solo per citarne alcune.

Lo speaker ha condotto anche programmi quali Studio Più Live e Mucho Mas, con la partecipazione di Natalia Estrada, per l’emittente Radio Studio Più.

Le apparizioni in TV e in teatro

Ma Roger Mantovani non era solo un noto speaker radiofonico: era noto anche per le sue doti recitative.

Ha infatti preso parte a fiction, soap opera e opere teatrali. Tra i ruoli in TV si ricordano quello del giornalista Sandro Colussi nella soap Vivere. Mantovani ha prestato la sua voce a diversi personaggi animati, come Casey Jones in Tartarughe Ninja alla riscossa e Ijuin in Humming Bird.

È stato inoltre attore per la compagnia teatrale Shakespeare & C., con la quale ha preso parte a diversi spettacoli.

In TV, infine, è apparso sia come conduttore televisivo, sia come voce di alcuni spot pubblicitari.

Ha condotto, tra gli altri, Sabato 4 su Rete 4, Affare Fatto su Canale 5 e On the Road su Odeon TV. Ha prestato la voce per diversi spot in onda a livello nazionale, quali Adidas, Purina, Oral B e Kinder e Ferrero.