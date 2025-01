Morto Giovanni Taormina giornalista Rai, aveva scoperto un tumore poco prima: nel 2019 era stato minacciato

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Informazione in lutto. Il giornalista della Rai, Giovanni Taormina, è morto nell’ospedale di Udine, dove era ricoverato a causa di un tumore scoperto pochi mesi prima. Nato a Trapani, aveva solo 60 anni e lavorava nella redazione della Tgr del Friuli-Venezia Giulia.

Chi era il giornalista Giovanni Taormina

Giovanni Taormina era nato a Trapani il 18 giugno 1964, l’estate scorsa aveva compiuto 60 anni.

Si era trasferito a Udine nel 2018, quando era entrato a far parte della redazione della Tgr, trasferendosi in Friuli-Venezia Giulia.

La scoperta del tumore e il cordoglio della Rai

Pochi mesi prima della morte, come riporta Friuli Oggi, Giovanni Taormina aveva scoperto di avere un tumore.

La Tgr, in una nota, ha sottolineato quanto fosse tenace: “Oggi è una giornata triste per la Tgr. Un professionista esperto e innamorato del suo lavoro ci ha lasciati”.

Quindi, il saluto alla famiglia: “Ciao Giovanni, la direzione della Tgr ti ringrazia per la passione e l’abnegazione che hai sempre dimostrato. Alle figlie, alla famiglia e alla sua redazione che lo piange le più sentite condoglianze da parte di tutta l’azienda Rai”.

Le intimidazioni e le minacce di morte

Taormina, hanno ricordato i colleghi della Tgr, aveva raccontato le “distorsioni criminali in diverse regioni italiane poi, qualche anno fa, aveva scelto di fermarsi a Udine, città a cui si era particolarmente legato. E anche qui, senza indugi, ha raccontato e denunciato, tenendo fede al mandato che ognuno di noi, giornalisti e giornaliste della Rai, porta avanti: informare i cittadini con equidistanza, nel pieno rispetto e nella consapevolezza di rappresentare il servizio pubblico”.

Nel 2019 era stato minacciato di morte proprio a Udine, per via di inchieste legate anche al tema della criminalità organizzata in Friuli:

, alla sede Rai di Udine, era arrivata una busta con due proiettili calibro 6,35 e una sua foto cerchiata coperta da una croce ad agosto invece erano state lasciate delle pallottole nella sua auto