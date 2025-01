Morto l'attore Keller Scott Fornes di The Walking Dead, aveva 32 anni: mistero sul decesso dello sceneggiatore

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

È morto all’età di 32 anni l’attore e sceneggiatore americano Keller Scott Fornes. Noto al grande pubblico per i ruoli interpretati in Origin e County Rescue, Fornes ha anche recitato nella serie The Walking Dead. L’attore è deceduto prima di Natale a Eastland, in Texas, ma la notizia è stata resa nota solamente ora.

La morte dell’attore Keller Scott Fornes

Le cause della morte dell’attore Keller Scott Fornes sono ancora sconosciute.

La notizia è stata diffusa dal sito People.com ed è stata poi confermata dal network Great American Media, che ha dedicato all’attore 32enne un post.

Il messaggio di Great American Media

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Keller Fornes. Era una persona speciale e un talento come attore, scrittore e regista, oltre che cantante e musicista”, si legge nel post dedicato all’attore.

“La sua energia e il suo entusiasmo hanno elevato tutti coloro con cui ha lavorato qui alla Great American Media e il cast e la troupe di County Rescue. Le nostre preghiere vanno alla sua famiglia”, si legge ancora nella dedica corredata da una foto.

Pochi giorni prima della morte, avvenuta il 19 dicembre ma resa nota solo nelle scorse ore, Keller Scott Fornes aveva pubblicato un post su Instagram con diverse foto che lo ritraevano insieme ai nipoti (figli di suo fratello) oltre a un selfie. L’attore 32enne lascia la moglie Margie, i genitori e due fratelli.

Keller Scott Fornes ha lavorato anche in The Walking Dead

Nella sua carriera ha recitato in diverse serie tv, tra cui Found, The Walking Dead e Genius. Inoltre, Keller Scott Fornes ha lavorato in alcuni film come The Secret She Keeps e Project ISISX.

Tra I ruoli più importanti interpretati dal giovane attore americano c’è quello di Griffin nella serie County Rescue. Tra poche settimane inizieranno le riprese della seconda stagione, e lui si stava preparando.

Le cause della morte di Keller Scott Fornes, deceduto a soli 32 anni lo scorso 19 dicembre in Texas, non sono state ancora rese note.