Meloni e la figlia a Bali, Fiorello si schiera con la premier e si offre di aiutarla: cosa ha proposto

La controversa polemica rilanciata da Giorgia Meloni circa il viaggio della figlia Ginevra a Bali non ha lasciato indifferente Fiorello, che con l’attuale premier condivide un particolare dettaglio del suo passato. Nel frattempo, però, Selvaggia Lucarelli solleva dubbi sulla vicenda.

Fiorello si offre come depu-tato alla Meloni

C’è un filo che lega lo showman alla nuova Presidente del Consiglio italiano: in gioventù, Giorgia Meloni ha fatto da babysitter alla figlia maggiore di Rosario Tindaro Fiorello. Per questo motivo, ora, il popolare personaggio televisivo e radiofonico arriva “in suo soccorso”.

Il 5 dicembre 2022 partirà ufficialmente la nuova stagione di Viva Rai 2, ma nel frattempo su Instagram Fiorello ha tenuto una rassegna stampa improvvisata: tra i temi toccati, proprio la presunta polemica contro la premier per aver portato la figlia al G20 di Bali.

“A prescindere da come la si pensi politicamente, c’è tutto nelle polemiche, c’è maschilismo, c’è sessismo, la mamma deve stare a casa con i bambini?” ha detto Fiorello, prendendo quindi le distanze dalle critiche: “Draghi si portava Di Maio e la balia di Di Maio, che era un navigator” ha anche ironizzato.

Poi, si è anche offerto di aiutarla: “È stata bravissima come tata. E allora le voglio rendere il favore. Per ripagare tutto quello che hai fatto per me e mia figlia, io vengo e faccio da tato a Ginevra“. Un depu-tato, specifica, “a 3 euro l’ora”.

Lo sfogo di Giorgia Meloni

Il caso è partito da un post social di Giorgia Meloni dopo il primo G20 da premier italiana. Ha scritto: “Mentre torno a casa dalle due giornate di lavoro incessante per rappresentare al meglio l’Italia al G20 di Bali, mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me“.

Poi, l’attacco alle critiche: “ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è”. La Meloni ha rivendicato il diritto di “fare la madre come ritengo” e invitato a occuparsi “di materie più rilevanti e vagamente di vostra competenza”.

Il suo post ha fatto serrare i ranghi attorno alla figura della premier e madre anche da parte dell’opposizione. Giuseppe Conte lo ha definito un dibattito senza senso e aggiunto: “Davvero qualcuno ha pensato che Giorgia Meloni abbia fatto male a portare la figlia a Bali? Avviso ai naviganti: si può essere con determinazione Premier alla guida dell’Italia e al tempo stesso mamme a tutto tondo”.

I dubbi di Selvaggia Lucarelli sulla polemica

Non tutti però si sono schierati dalla parte della premier Meloni. Selvaggia Lucarelli, tramite post sui social, ha sollevato dubbi su quanto accaduto: “Usa il vittimismo come propaganda contro la sinistra da tempo, e vedo che funziona”.

Secondo la giornalista, infatti, ad averla “crocifissa” sarebbero “i soliti 4 gatti”, ma la premier avrebbe colto la palla al balzo per riutilizzare la narrazione della “sinistra violenta e illiberale”.

“Mentre i giornali di destra scrivono tutti i giorni le cose più indecenti, violente e false nel silenzio generale, Giorgia Meloni inventa la notizia di un dibattito sul suo ruolo di madre che infiammerebbe il paese” ha scritto la Lucarelli.

