SONDAGGIO - Meloni ha portato la figlia Ginevra al G20 a Bali, cosa ne pensi?

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata a Bali, in Indonesia, in occasione del G20, dove ha incontrato i leader mondiali per cercare una soluzione comune a problemi come la crisi energetica, la guerra in Ucraina, il cambiamento climatico.

Nel suo viaggio istituzionale, la premier ha portato con sé anche la figlia Ginevra di 6 anni e questo ha sollevato numerose polemiche sul fatto che fosse giusto o meno.

Sui social, da un lato c’è chi sostiene che nessuno dovrebbe interferire con le scelte di una madre in merito alla crescita e all’educazione di una figlia, dall’altro c’è chi – proprio per questa ragione – critica le posizioni conservatrici del centrodestra in merito a diritti civili e omogenitorialità.

La presidente Meloni, dopo il polverone, è intervenuta in prima persona per spegnere le polemiche e lo ha fatto attraverso i social: “Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre”.

Se non visualizzi correttamente il sondaggio, clicca qui.