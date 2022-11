G20 a Bali, Giorgia Meloni replica alle polemiche per la presenza della figlia Ginevra: le sue parole

Dura replica del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito alle polemiche circa la presenza della figlia Ginevra al G20 di Bali. Meloni ha scelto Facebook per replicare a chi ha criticato la sua scelta di portare la figlia di 6 anni con sé in questo importante viaggio istituzionale nel quale ha incontrato i più importanti leader mondiali.

La replica alle polemiche

“Mentre torno a casa dalle due giornate di lavoro incessante per rappresentare al meglio l’Italia al G20 di Bali, mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo via per quattro giorni” ha scritto Meloni su Facebook.

“La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è”, ha aggiunto rivolgendosi a chi l’ha criticata in questi giorni: “Quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è“.

“Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre” ha sottolineato il presidente del Consiglio. “Spero che questa risposta basti per farvi occupare di materie più rilevanti e vagamente di vostra competenza”.

Il dibattito sulla figlia di 6 anni

Sul tema è intervenuto anche l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “In Italia ci si lamenta se ci sono poche donne in politica, nei ruoli apicali, se ci si trova a scegliere fra lavoro e famiglia. Poi però si apre un dibattito senza senso sul fatto che Giorgia Meloni abbia portato sua figlia al vertice G20 di Bali” ha sottolineato il leader del Movimento cinque stelle su Facebook.

“Ma davvero qualcuno ha pensato che Giorgia Meloni abbia fatto male a portare la figlia a Bali? Avviso ai naviganti: si può essere con determinazione Premier alla guida dell’Italia e al tempo stesso mamme a tutto tondo. Le donne sanno fare benissimo anche questo. Un esempio per tutti” ha osservato su Twitter Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della ricerca.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni e il presidente cinese, Xi Jinping

La presenza della piccola è stata argomento di discussione sulla stampa e sui social in questi giorni tanto che la premier, terminati gli incontri ufficiali, ha deciso di dire la sua. Ad accendere il dibattito è stato un un commento apparso sul quotidiano la Stampa firmato da Assia Neumann Dayan dal titolo “Se mamma Giorgia va a Bali con Ginevra”.

Vertice Italia-Cina al G20

Durante i lavori del G20 a Bali il presidente del Consiglio ha incontrato, per circa un’ora il presidente cinese Xi Jinping, dopo il colloquio del giorno prima con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Obiettivo del faccia a faccia tra i due leader: rilanciare i rapporti con la Cina, a partire dall’export del made in Italy.