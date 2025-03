Il racconto del terremoto in Myanmar vissuto dai milanesi di Ostello Bello: "Visto palazzi sbriciolarsi"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Fra i testimoni del devastante terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito Myanmar, ci sono anche i gestori italiani di Ostello Bello, la cui sede di Mandalay è rimasta miracolosamente in piedi, nonostante i danni subiti. Il sisma ha provocato centinaia di vittime e la distruzione di numerosi edifici e infrastrutture.

Terremoto in Myanmar, la testimonianza di Ostello Bello

I gestori dell’Ostello Bello, attivo da anni in Myanmar, stanno affrontando l’emergenza dopo il potente terremoto che ha colpito Mandalay. Molti palazzi sono crollati, ma non la sede della struttura ricettiva, che ha fatto evacuare i propri clienti.

“Abbiamo in questi giorni una cinquantina di ospiti di cui una decina europei e nessuno italiano” hanno spiegato al Corriere. “L’edificio di sette piani a Mandalay è in cemento armato ed è rimasto in piedi al contrario di altri palazzi vicini che si sono sbriciolati, è stato impressionante”.



Danni ingenti e centinaia di vittime a causa del terremoto in Myanmar

I gestori milanesi hanno raccontato di uno dei due ponti sul fiume Sagaing che hanno visto collassare, l’acqua fuoriuscire dalla piscina mentre restavano senza corrente elettrica. “Improvvisamente eravamo isolati. Case anche alte ondeggiavano e sembravano sollevarsi da terra”.

L’evacuazione dell’ostello

Nonostante le difficoltà, sono riusciti a evacuare ordinatamente, ma resta la preoccupazione per la sicurezza della struttura e la chiusura dell’aeroporto.

“Il pensiero, adesso che qui sono quasi le nove di sera, non è tanto lo spavento passato, ma cosa accadrà questa notte. Senz’altro dormiremo con le scarpe e la borsa con le nostre cose vicino al letto, pronti a scappare fuori dovessero esserci altre scosse” hanno spiegato.

“Stiamo gestendo tutto cercando di mantenere la calma ma anche adesso, e per la notte, restiamo nell’emergenza. Alcuni stranieri non avevano capito di dover uscire subito senza rimanere asserragliati nelle stanze e senza usare gli ascensori. Stiamo cercando di rassicurarli, ma al momento ovviamente l’aeroporto è chiuso e per capire se il nostro edificio sia ancora sicuro serviranno accurati controlli”.

Cos’è Ostello Bello

L’Ostello Bello è una rete di strutture ricettive creata da un’associazione milanese, con due sedi in Myanmar, una a Mandalay e una a Bagan.

Fondato da tre amici milanesi, l’Ostello affronta quotidianamente le difficoltà del turismo post-pandemia e spera in un futuro di recupero.

Il terremoto di magnitudo 7,7 complica adesso ulteriormente la situazione, dopo che ha devastato proprio Mandalay e ha causato centinaia di vittime. Un sisma di vaste proporzioni che ha colpito anche gli Stati vicini (come la Thailandia) e aumentato le tensioni in un Paese già segnato dalla povertà e dal controllo militare.