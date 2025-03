Terremoto in Myanmar sentito anche in Thailandia, persone terrorizzate: "Saltate luci e linea telefonica"

Giornalista Pubblicista, classe 1995. Laureata in Scienze della Comunicazione, prosegue gli studi in Informazione, Editoria e Giornalismo. Inizia scrivendo di Sport e colleziona qualche presenza in radio e negli studi televisivi in qualità di ospite. Collabora con diversi quotidiani nazionali e si occupa di Cronaca e Attualità, Esteri e Spettacolo.

Nel Sud-Est asiatico si è verificato un terremoto di magnitudo 7.7, con epicentro in Myanmar. Nella città di Bangkok, capitale della Thailandia, è crollato un grattacielo. Finora sono stati segnalati almeno 20 morti a Mandalay. Si tratta solo di un primo parziale bilancio delle vittime. Si temono migliaia di vittime. Al momento nessun italiano risulta colpito.

Terremoto in Myanmar, colpita la Birmania e le altre città

Le immagini video di quello che è successo in Thailandia stanno facendo il giro del mondo. Il forte terremoto è stato rilevato dall’Istituto Geosismico Statunitense, USGS. Colpita la Birmania, con epicentro a 16 km a nord-ovest di Saigang. La scossa è stata avvertita con forza anche a Bangkok, capitale della Thailandia.

Le notizie sono ancora frammentarie come il numero dei morti e dei feriti. Si tratta però di un terremoto 300 volte più forte di quello di Amatrice.

Terremoto magnitudo 7.7 in Myanmar, in Thailandia. Operatori con escavatore a lavoro per il recupero di morti e feriti

Gli esperti hanno avvertito che non ci sono allarmi tsunami in corso.

La paura delle persone presenti in strada e negli edifici

Una ragazza tailandese ha commentato quanto vissuto: “Ho sentito due scosse di terremoto. Ho visto le linee elettriche muoversi e oscillare durante la seconda. Nella prima ha tremato tutto. Le luci si sono accese e spente durante la prima scossa che ho avvertito. Potevo sentire il movimento. La luce era accesa e poi si è spenta. Durante la seconda fase del terremoto è saltata la linea telefonica. Non ho potuto fare alcuna telefonata”.

Un altro ragazzo dentro un negozio racconta: “All’inizio non capivo che era un terremoto, mi girava la testa. Poi ho visto delle cose muoversi“.

Crollate chiese, monasteri e grattacieli

A Myanmar, a causa del sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il Paese, un monastero è crollato a Taungoo, dove sono morti 5 bambini e un religioso.

Nella città storica birmana di Mandalay, antica capitale pre-coloniale di templi buddisti storici e monumenti antichi si sono verificati gravi crolli.

Un palazzo in costruzione di 30 piani è crollato spaventosamente. Secondo fonti mediche locali decine di lavoratori sono rimasti intrappolati sotto le macerie e almeno tre persone sono decedute, mentre sette risultano ferite. L’edificio, che era destinato a uffici governativi del nord della capitale thailandese, è stato ridotto a un groviglio di macerie e metallo contorto.

La Farnesina rassicura: “Nessun italiano coinvolto”

Secondo la Farnesina, a lavoro già da un’ora, al momento non risultano italiani coinvolti. Ovviamente si segue da vicino l’emergenza nel Sud-Est asiatico, essendo anche una zona dove gli italiani si recano spesso in vacanza. La Thailandia è infatti uno dei luoghi più frequentati dai turisti italiani.

Paolo Dionisi, Ambasciatore italiano in Thailandia, ha rassicurato gli italiani: “È stata una scossa che ha portato molta paura. La gente che era nei piani alti è subito scesa per strada, però grazie a Dio non ci sono danni importanti. Abbiamo preso le dovute misure. Tutti gli italiani sono in salute”.