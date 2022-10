Cina-Usa, la lettera di Xi Jinping a Joe Biden: "Pronti a collaborare per il rispetto reciproco"

C’è già chi parla di distensione tra Cina e Usa, dal momento che Xi Jinping ha inviato una lettera al presidente degli Stati Uniti Joe Biden in cui invita il leader americano a un accordo di distensione.

Xi Jinping scrive a Biden: “Serve collaborazione”

La lettera di Xi Jinping a Joe Biden è stata letta nelle ultime ore durante la cena di gala del National Committee on Us-China Relations (Ncuscr) al Plaza di New York.

Secondo il contenuto della lettera, la Cina è “disposta a lavorare con gli Stati Uniti per trovare il modo di andare d’accordo a beneficio di entrambi”, quindi “sulla base del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti”.

Joe Biden ha ricevuto una lettera da Xi Jinping: "Usa e Cina devono rafforzare la comunicazione"

Ancora: “Come grandi potenze, la Cina e gli Stati Uniti dovrebbero rafforzare la comunicazione e la cooperazione per contribuire a fornire stabilità al mondo”, che Xi Jinping considera “né pacifico né tranquillo. Una migliore comunicazione tra le due nazioni rafforzerebbe la pace e lo sviluppo globale“.

Quelle di Xi Jinping sono le prime osservazioni dopo il XX Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese (PCC).

Le tensioni tra Usa e Cina

Si parla di clima distensivo dal momento che sono ben note le tensioni tra Usa e Cina. In primo luogo, i due Paesi sono stati in attrito per la questione Taiwan per via delle operazioni militari della Cina, circostanza che aveva portato alla visita di Nancy Pelosi a Taipei.

Ancora, le tensioni tra i Paesi erano arrivate per i rapporti di Pechino con Mosca, e in ultima battuta gli Usa si erano impegnati per impedire che le aziende di semiconduttori si inserissero nel mercato cinese.

Il possibile incontro a Bali

A novembre a Bali, in Indonesia, si terrà il G20 durante il quale si potrebbe assistere al primo incontro in presenza tra Joe Biden e Xi Jinping.

Secondo la stampa internazionale potrebbe trattarsi del momento in cui i due Paesi avvieranno sul campo una nuova comunicazione.

Solo ieri, mercoledì 26 ottobre, Joe Biden ha affermato: “Non cerchiamo il conflitto, ci sarà solo una forte competizione”.