Giovanni Toti e le dimissioni da presidente della Regione Liguria, la lettera dopo 80 giorni ai domiciliari

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giovanni Toti ha presentato le sue dimissioni dall’incarico di presidente della Liguria con una lettera consegnata all’ufficio protocollo della Regione.

Chi ha consegnato la lettera di dimissioni di Toti

La lettera di “dimissioni irrevocabili” è stata consegnata all’ufficio protocollo della Regione Liguria nella mattinata di venerdì 26 luglio, alle ore 10,40.

A consegnare il testo con le dimissioni di Giovanni Toti, su delega di quest’ultimo, è stato l’assessore Giacomo Giampedrone.

Fonte foto: ANSA

Giovanni Toti.

Il testo della lettera

Nel testo della lettera, riportato dal Corriere della Sera, si legge: “Io sottoscritto, Giovanni Toti, con questa mia rassegno dimissioni irrevocabili da presidente della Giunta regionale della Liguria, carica alla quale sono stato proclamato con atto dell’ufficio centrale per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Liguria presso la Corte di appello di Genova in data 8/10/2020. Inoltro questa mia alle autorità in indirizzo per tutte le competenze di legge relative alla gestione transitoria dell’ente e l’avvio delle procedure per l’indizione di nuove elezioni”.

“Mi assumo tutta la responsabilità di chiamare alle urne, anticipatamente, nei prossimi tre mesi, gli elettori del nostro territorio che dovranno decidere del proprio futuro”. Lo ha scritto Toti in una lettera consegnata al suo legale, l’avvocato Stefano Savi, che l’ha diffusa immediatamente dopo l’ufficializzazione delle dimissioni.

Giovanni Toti ha poi scritto: “Sento oggi come necessario che i cittadini tornino a esprimersi per ridare alla politica, al più presto, quella forza, quell’autorevolezza, quello slancio, indispensabili ad affrontare le moltissime sfide che la Regione ha di fronte per continuare nel percorso di modernizzazione e crescita economica”.

Toti ha aggiunto di essere “certo che la coalizione che fino a oggi mi ha lealmente sostenuto saprà portare avanti gli ambiziosi progetti”, “senza perdersi in egoismi e particolarismi”.

Giovanni Toti ha dichiarato di aver lasciato “una Regione in ordine” e di non essersi dimesso prima per consentire al consiglio regionale di approvare l’assestamento di bilancio, cosa avvenuta giovedì.

Le dimissioni di Toti dopo 80 giorni di arresti domiciliari

Giovanni Toti ha formalizzato le sue dimissioni dopo 80 giorni agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione in Liguria.

Eletto presidente della Liguria l’11 giugno 2015 e confermato alla guida della Regione alle elezioni Regionali del 2020, Toti era a due terzi del suo secondo mandato.

Cosa succede ora in Liguria

Come spiegato anche da Toti nella sua lettera di dimissioni, la popolazione ligure sarà chiamata al voto entro i prossimi 3 mesi, per delle nuove elezioni regionali.