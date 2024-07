Giorgia Meloni in vacanza con Andrea Giambruno? La premier potrebbe andare a Ceglie Messapica, in una masseria

Giorgia Meloni, anche per l’estate 2024, dovrebbe scegliere la Puglia come meta per sue vacanze. Una regione che ama, tanto che ha voluto organizzare il suo primo G7 proprio in questa terra. Si pensa che potrebbe alloggiare nella masseria Beneficio di Ceglie Messapica, ossia la medesima struttura in cui ha fatto sosta anche lo scorso anno. E non è escluso che potrebbe anche essere raggiunta dall’ex compagno Andrea Giambruno.

Giorgia Meloni in vacanza con Andrea Giambruno a Ceglie Messapica

Con la Meloni dovrebbe riposarsi anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, le cui figlie gemelle sono molto amiche della piccola Ginevra, il frutto d’amore della premier e di Giambruno. A proposito del giornalista, potrebbe esserci anche lui nella comitiva in cerca di relax.

La rottura tra la presidente e il conduttore è avvenuta lo scorso ottobre, dopo il caso dei fuorionda di Striscia la Notizia. Un polverone da cui la premier si è subito smarcata, troncando la relazione.

Fonte foto: ANSA

Il giornalista Andrea Giambruno

Meloni e Giambruno, voci di riavvicinamento

Di recente qualcuno ha sussurrato che potrebbe esserci in corso un riavvicinamento tra i due ex.

Al di là che realmente stia avvenendo una ricucitura o meno, Giambruno potrebbe comunque trascorrere dei giorni con la Meloni, così da poter stare vicino alla figlia e godersi dei giorni di vacanza in un clima familiare e rilassato.

Il piano per conquistare la Puglia

Riposo sì, ma è anche certo che durante le ferie si parlerà di politica.

Come riferisce La Repubblica, la Meloni e il fidatissimo Gemmato è probabile che discuteranno anche su quali passi fare per riconquistare la Puglia, da anni fortino inespugnabile del centrosinistra.

Gemmato starebbe infatti provando a organizzare un piano per fare breccia negli elettori pugliesi. E una delle mosse fondamentali riguarda la scelta di un candidato in grado di poter convincere.

Si parla del senatore Filippo Melchiorre, del sottosegretario Alfredo Mantovano o dello stesso Gemmato.