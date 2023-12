Andrea Giambruno pronto a fare causa a Mediaset per i fuorionda di Striscia la Notizia: il retroscena

Andrea Giambruno sarebbe sul piede di guerra con Mediaset. L’ex compagno di Giorgia Meloni, come riferisce il quotidiano La Stampa, vorrebbe intentare una causa per la vicenda dei fuorionda di Striscia la Notizia che hanno provocato un terremoto nella sua vita professionale e privata.

Giambruno: “Causa per violazione della privacy e diffamazione”

Come è noto, dopo i servizi di Striscia, Giambruno è stato lasciato dalla presidente del Consiglio e non ha più condotto Diario del Giorno, programma in onda su Rete Quattro.

Secondo La Stampa, il giornalista avrebbe annunciato ad una cerchia di amici fidati di avere l’intenzione di fare causa a Mediaset.

Fonte foto: ANSA

“Faccio causa per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa. L’avvocato mi ha detto che così vinciamo sicuro”. Sono parole sue, riportate, assicura il quotidiano torinese, da testimoni diretti a cui ha spiegato come pensa di agire.

“Mi hanno fatto fare un figura di mer*a mondiale”, lo sfogo di Giambruno. In effetti il caso fatto scoppiare da Striscia ha avuto una vasta eco anche all’estero. Inevitabile, d’altra parte, visto che essere stato il first gentleman d’Italia, tra l’altro il primo della storia, ha reso inesorabilmente la sua posizione parecchio esposta.

Giambruno è consapevole che, laddove decida davvero di tentare la via del tribunale, lo aspetterà una battaglia per nulla semplice da vincere. Però, riferisce sempre chi gli è vicino, è determinato ad andare fino in fondo, costi quel che costi.

La strategia di Giambruno contro Mediaset

A dare impulso alla sua idea c’è anche una sentenza della Corte di Cassazione, anno 2011, che è un precedente favorevole per il suo caso. È una delle armi che vorrebbe sfruttare il suo legale.

La strategia sarebbe quella di far leva sul fatto che i fuorionda trasmessi dal tg satirico di Antonio Ricci, trattandosi di colloqui privati tra colleghi e intercettati sul luogo di lavoro, non avrebbero potuto essere divulgati.

La reputazione di Giambruno polverizzata

Come poc’anzi accennato, le clip di Striscia sono costate carissime a Giambruno, che ha visto la sua reputazione polverizzarsi, il suo legame sentimentale con Giorgia Meloni andare in frantumi e il suo ruolo professionale essere ridimensionato.

Il 25 ottobre Mediaset e il giornalista hanno trovato un accordo: Giambruno ha lasciato la conduzione di Diario del Giorno ed è tornato dietro le quinte del talk, come autore. È ciò che ha fatto per anni, prima di avere una trasmissione tutta sua, promozione arrivata in coincidenza con l’ascesa a Palazzo Chigi della sua ex compagna.