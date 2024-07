Compleanno Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e la telefonata per gli auguri: cosa si sono detti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compie 83 anni. Nato il 23 luglio 1941 a Palermo, al Capo dello Stato sono stati rivolti gli auguri da tutta la classe politica, premier Giorgia Meloni in testa, ma non solo. Sui social sono stati tanti i cittadini a festeggiarlo, da quelli comuni ai personaggi più noti, come ad esempio l’attore Nino Frassica. La presidente del Consiglio, però, è andata oltre il semplice post, rendendo noto il contenuto della telefonata col presidente.

La telefonata di Giorgia Meloni a Sergio Mattarella

Attraverso una nota di Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni ha reso noto il contenuto della telefonata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per i suoi 83 anni.

La leader di FdI, oltre agli auguri da parte sua e di tutto il Governo, “ha rinnovato i sentimenti di stima e riconoscenza che le istituzioni e i cittadini riconoscono al Capo dello Stato, come garante della Costituzione e simbolo dell’Unità nazionale”.

Fonte foto: ANSA Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Gli auguri di Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana

Gli auguri a Mattarella sono arrivati anche dalle altre due importanti cariche dello Stato, ossia i presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

Il primo, sui social, ha scritto: “Rivolgo i miei più sentiti auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una guida essenziale e un riferimento fondamentale per i cittadini e per le Istituzioni della nostra Repubblica. A lui giunga la mia stima e riconoscenza“.

Gli ha fatto eco il secondo: “Desidero rivolgere al presidente della Repubblica più sentiti auguri di buon compleanno, a nome della Camera dei deputati e mio personale, con le espressioni di profonda stima e riconoscenza“.

Il compleanno del presidente: la battuta sull’età

Il Corriere della Sera ha ripreso una battuta scherzosa del presidente Mattarella, pronunciata lo scorso 10 luglio al Quirinale davanti a una delegazione del Policlinico Gemelli, rivolgendosi al responsabile del centro sull’invecchiamento, “disciplina che mi riguarda personalmente”.

Parole che avevano strappato una risata ai presenti anche se, a dispetto dell’età, la figura del Capo dello Stato continua a convincere tantissimi italiani.

In un sondaggio di YouTrend per SkyTg24 dello scorso 4 luglio, infatti, Sergio Mattarella resta il leader più gradito, col 67% della fiducia da parte dei cittadini (in aumento del 5% rispetto a maggio).

Per dare un’idea, il secondo leader a convincere maggiormente gli italiani è Giorgia Meloni, al 35%.

Gli auguri dei personaggi dello spettacolo

Oltre ai politici e ai cittadini comuni, non sono mancati gli auguri a Mattarella anche da parte dei personaggi dello spettacolo.

Tra i primi, a rivolgere un pensiero al presidente è stato l’attore Nino Frassica, che sui social ha postato una foto insieme al Capo dello Stato.