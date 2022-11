Giallo a Roma, trovate morte tre donne nel quartiere Prati: gli omicidi forse sono collegati

Giallo a Roma, nel quartiere Prati: due donne sono state trovate morte all’interno di un palazzo in via Augusto Riboty. Dalle prime analisi effettuate dalla Squadra Mobile, emerge la possibilità che possa essersi trattato di un omicidio. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un duplice omicidio, di un omicidio-suicidio.

Due donne trovate morte in un palazzo a Roma: il ritrovamento

Le indagini sono in corso. Secondo quanto riporta Adnkronos, una donna è stata ritrovata ricoperta di sangue sul pianerottolo dal portiere dell’edificio, mentre l’altra si trovava dentro un’abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 10, quando il portiere ha scoperto il primo corpo riverso sulle scale; seguendo le tracce di sangue si è poi arrivati a individuare il secondo cadavere, all’interno di un appartamento.

Le indagini e le ipotesi

Sul posto si sono recati i poliziotti, la squadra della Scientifica, i medici del 118 e i vigili del fuoco. Al momento non è esclusa nessuna pista, compresa quella dell’omicidio.

È emerso che le due donne , di origini cinesi, sarebbero prostitute e che nel loro appartamento avevano organizzato un presunto centro massaggi.

Trovata morta anche una terza donna

Il caso delle due donne potrebbe essere collegato ad un altro omicidio: una donna di origini colombiane è stata trovata morta in un appartamento di via Durazzo, sempre nel quartiere Prati di Roma.

Stando a quanto riferito da Ansa, sarebbe stata uccisa da una coltellata. La polizia ha avviato le indagini e quanto si apprende gli inquirenti stanno cercando di capire se tra i due fatti ci possa essere un collegamento.

L’ipotesi è che ci sia la stessa mano e che quindi si tratti di triplice omicidio.