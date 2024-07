Elon Musk e il figlio trans Vivian Jenna Wilson "ucciso" da medicine e woke virus: il commento di Salvini

Elon Musk promette vendetta contro la cultura woke che, a suo dire, avrebbe ucciso suo figlio. Il plurimiliardario fondatore di Tesla torna a far parlare di sé dopo un’intervista nella quale sostiene di essere stato ingannato nell’autorizzare l’intervento chirurgico con cui il figlio Xavier Wilson ha cambiato sesso diventando Vivian Jenna Wilson. La ventenne, in verità, è in vita, ma il padre insiste nel dichiarare che il figlio “Xavier è morto, ucciso dal woke mind virus”.

Elon Musk contro il “woke virus”

“Sono stato indotto a firmare documenti per uno dei mie figli più grandi, Xavier. Questo prima di capire cosa sarebbe accaduto. C’era il Covid e c’era molta confusione e mi è stato detto che se non avessi firmato Xavier avrebbe potuto suicidarsi” ha dichiarato Musk nell’intervista.

Il patron del social ‘X’ ha promesso da tempo di voler distruggere quell’ideologia “incredibilmente malvagia”, considerata al pari di una malattia e chiamata da lui “woke mind virus“, che l’avrebbe convinto con l’inganno ad autorizzare l’operazione del figlio.

Fonte foto: ANSA Elon Musk

Chi è Vivian Jenna Wilson

Vivian Jenna è una dei sei figli che Musk ha avuto dall’ex moglie Justine Wilson. Nel 2022, Xavier ha presentato una richiesta a un tribunale della California per cambiare il nome e il sesso, chiedendo anche di assumere il cognome della madre per cancellare qualsiasi legame con il padre.

Il plurimiliardario afferma che i farmaci bloccanti della pubertà assunti per la disforia di genere avrebbero “ucciso” il figlio.

“Essenzialmente ho perso mio figlio. Lo chiamano ‘deadnaming’ per un motivo, perché tuo figlio è morto. Mio figlio è morto ucciso dalla cultura woke”, ha dichiarato Musk.

Il commento di Salvini

L’intervista di Elon Musk è stata ripresa dal vicepremier Matteo Salvini, che l’ha rilanciata sul suo profilo ‘X’: “Una testimonianza molto forte da parte di Elon Musk – ha scritto il segretario leghista nel post – che racconta come è stato tratto in inganno finendo per perdere suo figlio Xavier – allora adolescente -, che oggi si chiama Vivian e non vuole più avere a che fare con suo padre”.

“Da papà, confessioni strazianti che non augurerei a nessuno. Basta con le follie woke, giù le mani da ragazze e ragazzi” ha aggiunto Salvini.