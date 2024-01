Matteo Salvini bloccato sul ghiaccio con la Tesla, ma è un sosia: il video su TikTok fa arrabbiare il ministro

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È diventato virale sul web il video di un uomo, somigliante a Matteo Salvini, rimasto bloccato sul ghiaccio con la sua automobile Tesla. Il filmato, usato per ironizzare sul ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, è stato ricondiviso dallo stesso Salvini, che ha chiarito che il protagonista del video non è lui, ma un suo “sosia“.

Cosa si vede nel video virale

Nel video si vede un uomo, somigliante a Matteo Salvini, a bordo di una Tesla rimasta bloccata sul ghiaccio nonostante le catene montate sulle ruote anteriori.

Cosa ha scritto Matteo Salvini sul video del sosia con la Tesla

Nella giornata di martedì 23 gennaio, Matteo Salvini ha condiviso su Instagram il video e ha scritto: “Si inventano pure video-fake pur di attaccare me e la Lega. Tra l’altro, non ho mai avuto o guidato una Tesla. Quanta paura facciamo a certa gente??? Avanti tutta, Amici!”.

Il chiarimento sulla trazione della Tesla

La fake news su Matteo Salvini bloccato sul ghiaccio con la Tesla è stata “smontata” anche dal sito ‘Bufale.net’, che, oltre a sottolineare come la persona del video non sia il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha aggiunto ulteriori dettagli, smentendo anche il dato per cui non esistono vetture Tesla diverse dalla trazione posteriore.

La Model 3 dispone, infatti, di una variante AWD, a trazione integrale, che consente di avere due motori (gestiti via software così da poter mantenere il numero di giri costante), uno per asse.

Le dichiarazioni di Matteo Salvini sulle auto elettriche

Nell’ottobre del 2023, in occasione dell’Expo Ferroviaria, Matteo Salvini aveva dichiarato a proposito delle auto elettriche: “Treni e ferrovie portano sostenibilità e transizione ecologica vera, non le fesserie delle auto elettriche per tutti e a tutti costi che sono solo un enorme regalo alla Cina”.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha criticato duramente, in passato, le auto elettriche.

Ancora Matteo Salvini, in quella stessa occasione: “Ringrazio tutti coloro che lavorano in ambito ferroviario e sono i veri sostenitori della transizione ecologica, senza lasciare a casa migliaia di lavoratori che invece le folli scelte dell’Europa in campo automobilistico rischiano di fare”.